Pan American Energy beginnt mit den Feldarbeiten im Projekt Tharsis

Start der Phase-1-Feldarbeiten, um geologische Erkenntnisse zu gewinnen und zukünftige Bohrungen zu steuern

15. September 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich, die erste Entwicklungsphase des neu erworbenen Projekts Tharsis bekannt zu geben (für Einzelheiten zur Projektvereinbarung siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2025). Die Phase 1 stellt den Beginn eines strukturierten, mehrstufigen Explorationsplans dar, der darauf abzielt, das Projekt methodisch und verantwortungsvoll voranzubringen.

Die Arbeiten der Phase 1 konzentrieren sich auf ein feldbasiertes Programm mit Vermessungsarbeiten, die grundlegende Informationen über das Projektgebiet liefern werden. Die Untersuchung soll die technische Grundlage für die zukünftige Exploration schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass ökologische und kulturelle Aspekte in vollem Umfang berücksichtigt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse dieser Arbeiten die Entwicklung eines umfassenden geologischen Modells unterstützen und den Weg für die Festlegung von Bohrzielen ebnen werden.

Unsere Strategie bei Tharsis besteht darin, jede Phase der Exploration bewusst und verantwortungsvoll anzugehen, sagte Adrian Lamoureux, CEO von Pan American. Mit dem Start der Phase-1-Feldarbeiten legen wir den Grundstein für ein Projekt, das unserer Meinung nach erhebliches Potenzial besitzt.

Pan American wird weitere aktuelle Informationen bereitstellen, sobald es neue Fortschritte im Projekt Tharsis gibt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, welcher zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Für das Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Explorations- und sonstigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und das geologische Potenzial dieser Grundstücke sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pan American Energy Corp.

Jason Latkowcer

100 - 521 3rd Avenue SW

T2P 3T3 Calgary

Kanada

email : info@panam-energy.com

