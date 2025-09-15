Fit für Investition und Finanzierung – der Online-Crashkurs

Fit für Investition und Finanzierung – der Online-CrashkursPressetext verfasst von wuppi1966 am Mo, 2025-09-15 09:37.
Die Prüfung im Fach „Investition und Finanzierung“ gilt für viele angehende Technische Betriebswirte als eine der größten Herausforderungen in der Weiterbildung. Der umfangreiche Stoff, komplexe Rechenaufgaben und die Verknüpfung von Theorie und Praxis erfordern eine gezielte Vorbereitung.
Das Institut Wupperfeld bietet hierfür einen kompakten und praxisorientierten Prüfungsvorbereitungskurs an, der speziell auf die Anforderungen der IHK-Prüfung zugeschnitten ist.
Kursaufbau und Inhalte
Der Vorbereitungskurs umfasst 8 Stunden Online-Unterricht in einer kleinen Gruppe. Die Inhalte werden strukturiert vermittelt, praxisnah erklärt und anhand typischer Prüfungsaufgaben trainiert.
Behandelt werden unter anderem:
Investitionsrechenverfahren (Kapitalwertmethode, Amortisationsrechnung, interne Zinsfußmethode)
Finanzierungsarten und -instrumente
Liquiditätsplanung und Kapitalstruktur
Kosten des Kapitals und Finanzierungspolitik
Fallstudien zur Verbindung von Investition und Finanzierung
Zusätzlich erhalten die Teilnehmer umfangreiche Übungsaufgaben mit vollständigen Lösungen, die den Transfer des Gelernten in die Prüfungssituation erleichtern.
Lernvorteile des Kurses
Strukturierte Wiederholung der prüfungsrelevanten Themen
Gezieltes Training mit realistischen Prüfungsaufgaben
Zeit- und ortsunabhängige Teilnahme durch Online-Unterricht
Schnelle Erfolgskontrolle durch Musterlösungen
Direkte Anwendbarkeit des Wissens in der Prüfung
Warum dieser Kurs überzeugt
Durch die kompakte und klare Aufbereitung werden komplexe Inhalte in kurzer Zeit verständlich gemacht. Die Kombination aus Live-Online-Unterricht und gezielten Übungsaufgaben sorgt für einen maximalen Lerneffekt bei optimaler Zeitnutzung.
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer der Weiterbildung „Geprüfter Technischer Betriebswirt IHK“, die ihre Erfolgschancen in der Prüfung „Investition und Finanzierung“ deutlich erhöhen möchten.
Mehr zum Prüfungsvorbereitungskurs unter: https://shop.iw-beratung.de/de/pruefungsvorbereitung/investition-finanzi....
Über wuppi1966
Vorname
Ingo
Nachname
Wupperfeld
Adresse
Grünewaldstraße 39a
40764 Langenfeld
Homepage
https://shop.iw-beratung.de
Branche
Unternehmensberatung, Weiterbildung