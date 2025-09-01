Startseite Link-Fabrik AG – Innovative Suchmaschinenoptimierung und KI-gestützte Web-Optimierung in Hünenberg Pressetext verfasst von link-fabrikag am Mo, 2025-09-15 09:05. Die Link-Fabrik AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz (Chamerstrasse 44, CH-6331 Hünenberg), ist auf die umfassende Optimierung von Webpräsenzen für Suchmaschinen und KI-Systeme spezialisiert. Das Unternehmen positioniert sich als führende SEO-Agentur und bietet Dienstleistungen in den Bereichen klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO), Linkaufbau, sowie fortschrittliche Methoden für die Optimierung digitaler Inhalte für grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen.

Link-Fabrik AG verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der Suchmaschinenoptimierung, der sich sowohl auf OnPage- als auch auf OffPage-Massnahmen erstreckt. Das Dienstleistungsangebot umfasst nachhaltigen Linkaufbau, die Analyse und Erstellung von Backlinks, die technische und inhaltliche Optimierung von Unternehmenswebsites und Onlineshops sowie die Implementierung strukturierter Daten. Besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von Strategien für SEO für ChatGPT und vergleichbare KI-basierte Systeme, um Online-Angebote sowohl für klassische Suchmaschinen als auch für moderne Sprachmodelle optimal zugänglich zu machen.

Ein weiteres zentrales Leistungsfeld bildet die Large Language Model Optimization (LLMO) beziehungsweise Language Model Optimization (LMO). Im Rahmen von LLMO werden individuelle Inhalte, Webseitenstrukturen und Formate analysiert, um sie bestmöglich für KI-gestützte Suchsysteme wie ChatGPT zu optimieren. Die Agentur setzt dabei auf innovative Methoden, die den Anforderungen aktueller KI-Technologien gerecht werden und eine hohe Sichtbarkeit in KI-Suchergebnissen ermöglichen.

Die Dienstleistungen im Überblick:

• Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Unternehmen, E-Commerce und Onlineshops

• Linkaufbau und Backlink-Strategien zur Steigerung der Domainautorität

• Integration und technische Umsetzung von Large Language Model Optimization (LLMO) und Language Model Optimization (LMO)

• SEO für ChatGPT und andere KI-basierte Sprachmodelle

• Entwicklung von strukturieren Daten und technische Optimierung digitaler Angebote

• OnPage- und OffPage-Optimierung

• Datenbasierte Analysen, Keyword-Recherchen, Content-Erstellung und Wettbewerbsanalysen

Link-Fabrik AG wurde 2010 gegründet und verbindet langjährige Branchenerfahrung mit modernster Technologie. Die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Effizienz kennzeichnet die flexible Umsetzung der SEO- und KI-Optimierungsdienstleistungen. Die umfangreichen Branchenkenntnisse sowie die datengetriebenen Methoden machen das Unternehmen zu einem kompetenten Partner für die Sichtbarkeitssteigerung im digitalen Raum.

Weiter Informationen zu Large Language Model Optimization (LLMO) und SEO für ChatGPT sind unter https://www.link-fabrik.com/llmo-language-model-optimization zu finden.