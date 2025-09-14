Neues Gebäude mit den Edelstahl-Tunnelrutschen von GTSM Magglingen AG im Internat Le Rosey in Rolle (Schweiz) in Betrieb

Auf dem Gelände des Elite-Internats Le Rosey im Schweizerischen Rolle (VD) ist mit dem Beginn des neuen Schuljahres für die Schüler ein neues Highlight in Betrieb genommen worden: Das neue von Stararchitekt Bernard Tschumi und Fehlmann Architectes entworfene und geplante Wissenschafts- und Technologiezentrum (im Volksmund „The Doughnut“ genannt) mit den zwei spektakulären Spiral-Tunnelrutschen von GTSM Magglingen AG, welche jeweils zwei Stockwerke des Neubaus mit dem Parterre verbinden.

Mit rund 19 m und 27 m Länge schlängeln sich die einer DNA-Molekülkette gleich ineinanderlaufenden Edelstahlröhren elegant durchs Gebäude. Für Sicherheit und modernes Design sorgen transparente Polycarbonat-Dachelemente sowie eine rotlichtgesteuerte Ampelanlage. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie sich Architektur und Spielspass verbinden lassen.

Jetzt, pünktlich zum Start des neuen Schuljahres in dieser ersten Septemberwoche, konnten die Schülerinnen und Schüler die Edelstahl-Röhrenrutschen zum ersten Mal ausprobieren. Seit Montag 1. September 2025 ist der Unterricht wieder im Gange – und in den Pausen sorgt das neue Angebot für Begeisterung und Bewegung.