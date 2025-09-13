Workshoptipp: „Agile Rhetorik für Führungskräfte“ mit dem Dozenten, Künstler und Autor Bernd Blase am 22.10. oder 25.10.2025

Workshoptipp: „Agile Rhetorik für Führungskräfte“ mit dem Dozenten, Künstler und Autor Bernd Blase am 22.10. oder 25.10.2025Pressetext verfasst von berndblase am Sa, 2025-09-13 18:14.
PRESSEMITTEILUNG
Workshoptipp: „Agile Rhetorik für Führungskräfte“ mit dem Dozenten, Künstler und Autor Bernd Blase
Potsdam, 12. September 2025.
Wirkung beginnt, bevor das erste Wort fällt – und sie endet nicht beim letzten Satz. Der eintägige Intensiv-Workshop „Rhetorik für Führungskräfte“ mit Bernd Blase vermittelt wissenschaftlich fundierte Werkzeuge für glaubwürdiges Auftreten, wirksame Gesprächsführung und eine stimmige Außenwirkung. Führungskräfte lernen, Sprache, Stimme und Körpersprache kongruent einzusetzen – ohne Trickserei, dafür mit Überzeugung.
„Authentizität ist kein Stil, sondern eine Haltung. Rhetorik macht sie sichtbar.“ – Bernd Blase
Inhalte & Nutzen
• MODUL I – Authentisches Auftreten: Selbst- und Fremdbild, Präsenz, Stimme & Atmung, klare Botschaften, souveräner Start.
• MODUL II – Überzeugende Gesprächsführung & Argumentation: Aktives Zuhören, präzise Fragen, Einwandbehandlung, strukturierte Argumentation (u.a. Toulmin Modell), Story Opener.
• MODUL III – Persönlichkeit, Charisma & Außenwirkung: Werte, Wirkung, kongruente Signale; Nonverbale Kommunikation (Blick, Gestik, Haltung, Raum, Tempo), Mikro Signale erkennen und nutzen.
• Praxisnah & evidenzbasiert: Rollenspiele, Micro Drills, kollegiales Feedback, auf
Wunsch Video Feedback. Reflexion von Ethik vs. Manipulation: Was wirkt, warum – und was lassen wir bewusst.
Zielgruppe
Führungskräfte, Team und Projektleitungen, Gründer:innen und alle, die Gespräche steuern, Entscheidungen vertreten und Teams inspirieren.
Termine & Rahmen
• Termine: Mittwoch, 22.10.2025,. Ausweichtermin: Samstag, 25.10.2025
• Zeit: 09:00–16:00 Uhr (inkl. Pausen)
• Ort: Potsdam
• Sprache: Deutsch
• Gruppengröße: Kleines Setting für intensives Arbeiten
• Teilnahmegebühr: 490 € Brutto, inkl. MwSt.
Tageplan gern auf Anfrage unter: info@berndblase.de oder in der APP: Bernd Blase Coaching
Über den Dozenten
Bernd Blase ist Dozent und Künstler. Er arbeitet an der Schnittstelle von Kunst, Psychologie und Kommunikation und verbindet ästhetische Perspektiven mit evidenzbasierten Methoden der Rhetorik und Gesprächsführung.
Anmeldung & Presse
• Anmeldung: per E Mail an info@berndblase.de oder über die App „Bernd Blase Coaching“ – Platzvergabe in Reihenfolge der Anmeldungen.
• Pressekontakt: info@berndblase.de
• Hinweis für Redaktionen: Bildmaterial von Bernd Blase und Workshop Impressionen auf Anfrage verfügbar.
