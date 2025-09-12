Ferienwohnung Drachennest in Vorarlberg - Ein Rückzugsort für Urlauber, Kreative und Geschäftsreisende

Es gibt Orte, die mehr sind als nur ein Dach über dem Kopf. Orte, die Geschichten tragen, Gedanken freisetzen und uns mit einem leisen Flügelschlag in die Welt der Fantasie entführen.

Die Ferienwohnung Drachennest in Feldkirch in Vorarlberg (Österreich) ist ein solcher Ort - ein Refugium für alle, die Ruhe lieben und vielleicht an einem neuen Projekt arbeiten möchten. Hier, unterhalb der alten Burgruine in Feldkirch-Tosters, wo Geschichte und Natur ineinanderfließen, entsteht eine Atmosphäre, die Urlauber und Geschäftsreisende seit jeher suchen: die Balance zwischen Stille und Inspiration.

Mitten in Vorarlberg

Die Ferienwohnung Drachennest liegt eingebettet in die ländliche Idylle Vorarlbergs, und doch nur einen Atemzug entfernt von der lebendigen Altstadt Feldkirchs. Dieses Wechselspiel macht den Reiz aus: Rückzug in die Ruhe der eigenen Gedanken - und gleichzeitig das Eintauchen in die Vielfalt der Eindrücke, wenn man es wünscht. Auf rund 40 hellen, freundlich gestalteten Quadratmetern entfaltet sich ein Ort, der gleichermaßen Geborgenheit und Freiheit schenkt. Moderne Ausstattung, eine kleine Terrasse, schnelles WLAN und ein separates Entrée sorgen für Komfort und Unabhängigkeit, die kreatives Arbeiten erleichtern.

Und warum setzt der Ort Geschichten frei?

Weil die Ferienwohnung Drachennest eng verbunden ist mit Papierfresserchens MTM-Verlag, der seine Heimat am schönen Bodensee hat. So haben bereits einige Autorinnen und Autoren die Ferienwohnung Drachennest aufgesucht, weil wahres Schreiben eben nicht allein am Schreibtisch entsteht. Es wächst im Gehen, im Schauen, im Erleben. Wer aus dem Drachennest hinaustritt, begegnet einer Landschaft, die Inspiration atmet: Wälder, die zum Wandern einladen, verträumte Radwege entlang des Rheins, und dahinter die majestätischen Berge, die sich wie lebendige Kapitel einer alten Geschichte in den Himmel schreiben. Jede Tour durch diese Region ist ein Vers, jede Aussicht ein unvollendeter Absatz, den man mit eigenen Gedanken weiterschreiben möchte.

Entspannung und Achtsamkeit - Wandern, Radfahren und vieles mehr

Für viele Reisende - ob geschäftlich oder privat - gehört Bewegung zum Ausgleich: Sie fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch Klarheit, neue Ideen und frische Energie. Die Umgebung Feldkirchs bietet ideale Bedingungen, um auf langen Spaziergängen neue Ideen zu entwickeln oder auf dem Fahrrad dem Rhythmus nachzuspüren. Die Luft ist klar, die Wege vielfältig - von stillen Pfaden im Wald bis hin zu panoramareichen Routen über die Grenzen hinaus. Denn auch die Nachbarländer liegen greifbar nah: Ein Abstecher in die Schweiz oder nach Liechtenstein ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern erweitert auch den inneren Horizont.

Kulturhochburg - nicht nur durch Bregenzer Festspiele

Und wenn die Seele nach kultureller Nahrung verlangt, ist Vorarlberg ein lebendiges Zentrum der Inspiration. Historische Gassen in den Städten und Dörfern erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten, Cafés laden ein, Beobachtungen zu machen. Museen, Ausstellungen, Konzerte und Lesungen öffnen Türen in andere Welten und erinnern daran, dass Achtsamkeit, Erholung Kreativität immer auch ein Austausch ist - ein Gespräch mit der Zeit, mit Menschen und mit Orten.

Geborgenheit und Rückzugsort - Ferienwohnung Drachennest

In der Ferienwohnung Drachennest verbinden sich diese Elemente zu einem Ganzen. Es ist ein Rückzugsort, der nicht abschottet, sondern öffnet. Ein Ort, der zugleich still und lebendig ist, abgeschieden und doch mitten im Herzen Europas. Urlauber und Geschäftsreisende finden hier die Ruhe, ihre Gedanken zu sortieren.

Das Drachennest schenkt allen den richtigen Rahmen: die Geborgenheit eines modernen Zuhauses und die Freiheit einer grenzenlosen Umgebung. Ein Ort, an dem Worte geboren werden, weil das Leben draußen sie flüstert.

Buchung und Kontakt

Die Ferienwohnung Drachennest ist online bequem buchbar:

über Airbnb: www.drachennest.at

über Booking.com: https://tinyurl.com/233nxxse

Für Rückfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ferienwohnung Drachennest

Feldkirch, Vorarlberg

E-Mail: ferienwohnung@drachennest.at

