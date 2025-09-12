FLOWers Yoga Oldenburg: Dein Studio für Entspannung, Gemeinschaft und neue Energie

FLOWers Yoga Oldenburg: Entspannung, Gemeinschaft & Wohlbefinden. Von Vinyasa bis Yin Yoga - entdecke Kurse, Workshops & deine kostenlose Probestunde!

Im hektischen Alltag rückt das Thema der Entspannung meist in den Hintergrund und der Körper gerät in einen dauerhaften Stresszustand, der verheerende Folgen auf die Gesundheit mit sich bringt. Yoga hilft dabei, den Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Die verschiedenen Dehn-, Atem- und Kraftübungen zielen darauf ab, Stress besser zu bewältigen und das Nervensystem zu entspannen. Gleichzeitig wird die Muskulatur gedehnt und die Fitness verbessert.

Beim FLOWers Yoga Studio in Oldenburg erhalten Teilnehmer/innen viel mehr als nur Entspannungsübungen. Das Studio bietet eine Oase der Auszeit, in der Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu schaffen. Bei den Kursen und Workshops geht es nicht darum, mit anderen im Wettbewerb zu stehen, sondern dem Körper und Geist etwas Ruhe zu gönnen und die Geborgenheit der Gruppe wahrzunehmen. Hier wird eine einzigartige Community geschaffen, die dabei hilft, die Selbstakzeptanz zu steigern und der Kreativität freien Lauf zu lassen.

Gegründet wurde das Studio von Laura, die schon seit mehr als zehn Jahren Yoga praktiziert. Sie ist eine staatlich anerkannte Ergotherapeutin und seit mehreren Jahren zertifizierte Kinder-Yoga-Lehrerin. Ab diesem Jahr wird sie zusätzlich zertifizierte Yoga-Lehrerin sein. Das Studio soll einen Ort kreieren, an dem sich Teilnehmer/innen sicher fühlen und ihr Selbstbewusstsein stärken können. Laura ist es wichtig, dass Menschen eine Auszeit bekommen und den Alltagsstress hinter sich lassen können. Sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Yoga-Praktizierende sind im FLOWers willkommen. Es werden Kurse für jeden Anspruch zur Verfügung gestellt.

Zu den angebotenen Yoga-Kursen zählen unter anderem Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Yoga für Kinder, Yoga für Anfänger, Yoga für Schwangere und Mutter-Kind-Yoga. Vinyasa Yoga ist eine dynamische Art des Yogas, bei der fließende Bewegungen mit der Atmung synchronisiert werden. Yin Yoga ist eine ruhige Form des Yoga, bei der die Meditation im Vordergrund steht. Beim Yoga für Kinder wird mit spielerischen Übungen die Kreativität und das Körpergefühl der Kinder verbessert.

Neben Yoga-Kursen bietet das FLOWers in Oldenburg auch eine Reihe von interessanten Workshops an. Hier können zum Beispiel Weihnachtsfeiern, Junggesellenabschiede, Kreativ-Partys oder auch Kurse zum Teambuilding abgehalten werden. Die Workshops werden auf die individuellen Wünsche der Teilnehmer/innen angepasst und zielen darauf ab, unvergessliche Momente zu schaffen. Durch die Interaktion mit der Gruppe wird eine einzigartige Atmosphäre kreiert, die die Verbindung stärkt und den Teamgeist aktiv fördert.

Auf der Seite von FLOWers Yoga-Studio können Interessierte durch das Ausfüllen des Kontaktformulars eine kostenlose Probestunde buchen. Ebenfalls werden hier Informationen über die verschiedenen Kurse und alle Workshops veröffentlicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FLOWers Yoga & Workshops

Frau Laura Speckmann

Staulinie 12

26122 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +49 151 65116683

web ..: https://flowers-yoga-oldenburg.de/

email : info@flowers-yoga.de

