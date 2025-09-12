Führungskräfte von High Tide nehmen an mehreren wichtigen Investorenkonferenzen teil

CALGARY, AB, 12. September 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass Mitglieder der Geschäftsführung des Unternehmens auf mehreren bevorstehenden Investorenkonferenzen eine Präsentation halten werden.

Diese Konferenzen bieten uns eine wichtige Gelegenheit, uns direkt mit Investoren auszutauschen und zu erörtern, wie das Wachstum von High Tide zu langfristiger Wertschöpfung führen kann, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. Dank unserer transformativen Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Remexian sind wir nun ein wichtiger Akteur auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis. Zugleich sind wir in Kanada nach wie vor auf Kurs, um die Marke von 300 Canna Cabana-Läden im ganzen Land zu übertreffen. Unser auf Kundenbindung ausgerichtetes Discounter-Modell findet weiterhin Anklang bei Kunden und liefert eine beständige Leistung deutlich über dem Durchschnitt unserer Mitbewerber. Zusammen stärken diese Meilensteine unsere Wettbewerbsposition und verdeutlichen, warum High Tide unserer Meinung nach eine der besten langfristigen Chancen im globalen Cannabissektor darstellt.

Bevorstehende Konferenzen & Präsentationen

- Sidoti Investor Conference

17. September 2025, 10:00 Uhr ET - Vahan Ajamian - (virtuell)

- Cantech Letter Conference

9. Oktober 2025 - Vahan Ajamian - (Toronto, Ontario)

- Planet MicroCap Showcase

21. Oktober 2025, 10:30 Uhr ET - Raj Grover - (Toronto, Ontario)

- Talman House London

10. November 2025 - Raj Grover - (London, England)

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 207 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario und hat einen wachsenden Marktanteil von derzeit 12 %. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club. Das Unternehmen ist überdies Besitzer und Betreiber mehrerer globaler E-Commerce-Plattformen, die Zubehör und CBD-Produkte auf Hanfbasis zum Verkauf anbieten.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com , um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf: den langfristigen Wert und die langfristigen Chancen, die sich für Investoren aus dem Geschäftsmodell des Unternehmens ergeben, und die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen, darunter das Erreichen der Marke von 300 Ladengeschäften. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

Kanada

email : ir@hightideinc.com

Pressekontakt:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

email : ir@hightideinc.com