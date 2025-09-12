Wolfsburg erleben für Veranstaltungsplanende

Info-Trip der WMG stellt Locations und Rahmenprogramme vor

Wolfsburg, 12.09.2025 - Am 4. und 5. Dezember 2025 lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zu einem zweitägigen Erlebnisprogramm für Veranstaltungsplanende nach Wolfsburg ein. Ziel des sogenannten Familiarization Trips (kurz: Fam-Trip) ist es, die Stadt als attraktiven Veranstaltungsort für geschäftliche und kulturelle Events vorzustellen. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in verschiedene Veranstaltungsorte und Rahmenprogramme.

"Wir möchten insbesondere Veranstaltungsplanende aus der Region inspirieren und ihnen Orte und Angebote vorstellen, die sie noch nicht kennen. Denn Wolfsburg bietet ideale Bedingungen für vielfältige Veranstaltungen - von besonderen Locations bis hin zu spannenden Rahmenprogrammen", erklärt Ines Simon, Leiterin des Wolfsburg Convention Bureau der WMG. "Die Teilnehmenden erhalten praktische Einblicke, direkte Kontakte zu Dienstleistern und wertvolle Impulse - ideal für Unternehmen, die Events professionell, aber ohne eigene Agentur realisieren möchten."

Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche im Kunstmuseum Wolfsburg, dem Planetarium Wolfsburg, der Autostadt, dem Courtyard by Marriott und dem CinemaxX. Zusätzlich ist eine Übernachtung im Hotel mein.wolfsburg auf dem ehemaligen Rittergut Nordsteimke geplant. Gemeinsame Mahlzeiten und ein Abschlussevent mit verschiedenen Wolfsburger Dienstleistern bieten der Kleingruppe Gelegenheit zum Austauschen und Netzwerken.

Die Teilnahmekosten betragen 99 Euro pro Person (inkl. Übernachtung, Aktivitäten, Transfers, Speisen & Getränke). Auf Anfrage ist die Buchung auch ohne Übernachtung möglich. Weitere Fragen sowie Anmeldungen können per E-Mail an tagungen@wmg-wolfsburg.de gesendet werden. Buchungsschluss ist der 30. September 2025.

Familiarization Trip nach Wolfsburg im Überblick:

Zeitraum: 4. bis 5. Dezember 2025 (Beginn am ersten Tag: 9 Uhr, Ende am zweiten Tag: 16:30 Uhr)

Teilnahmegebühr: 99,00 € pro Person (inkl. Aktivitäten, Transfers, Speisen & Getränke sowie Übernachtung im mein.wolfsburg); Auf Anfrage auch ohne Übernachtung möglich

Sonderangebot: Verlängerungsnächte im Hotel für 95,00 € inkl. Frühstück (Einzelzimmer)

An- und Abreise: Eigenständig

Anmeldung: Per E-Mail an tagungen@wmg-wolfsburg.de

Anmeldefrist: 30. September 2025

Highlights: Kunstmuseum Wolfsburg, Planetarium Wolfsburg, Dinner & Networking im Courtyard by Marriott, Winterführung durch die Autostadt, Abschlussevent im CinemaxX

