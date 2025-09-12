Fahrrad & E-Bike Hammer: Little John Bikes knallt beste Preise inklusive Inspektion auf den Markt.

Das große Fahrrad- & E-Bike-Jagdfinale bei Little John Bikes: nur für kurze Zeit mind. 700 € Rabatt auf alle E-Bikes der Top-Marken inklusive Inspektion + Rundum-Service.

Der Hirsch röhrt und läutet den Start zum großen Fahrrad & E-Bike Jagdfinale. Zum Spätsommer haut Little John Bikes die besten Deals auf dem Fahrradmarkt. Jetzt heißt's: Schnell sein und das Angebot des Jahres sichern! Mindestens 700?€ Rabatt auf alle E-Bikes sowie zahlreiche Fahrräder ohne Antrieb sind stark reduziert. Und das Beste? Beim Kauf gibt`s die kostenlose Inspektion & Top-Service dazu.

Mach jetzt deinen Mega Deal bei der Fahrrad-Safari!

Ob mit den Kids auf Wochenendtour, bei der sportlichen Gravel-Pirsch oder im täglichen Pendler-Revier, bei Little John Bikes findest du dein passendes Bike. Vom robusten Cityrad bis zum vollgefederten Mountainbike, vom elektrischen Trekkingrad bis zum flotten Kompaktrad: In unseren 60 Jagdrevieren deutschlandweit wartet deine Bike-Trophäe schon auf dich. Und das Beste daran? Jetzt ist die perfekte Zeit, um clever zu sparen.

Deine Vorteile im Überblick:

* Mindestens 700?€ Rabatt auf alle E-Bikes*

* Riesige Auswahl: City-, Trekking-, MTB-, Gravel-, Kompakt-, Lasten- & Rennräder

* Top-Marken: Cannondale, Diamant, KTM, Winora, Haibike, Kalkhoff, FOCUS, Superior, Ghost, Raymon & viele mehr

* Auch klassische Fahrräder für Groß & Klein sind stark reduziert!

* 0?%-Finanzierung bis zu 12 Monate möglich**

Alle Infos zur Finanzierung: littlejohnbikes.de/service/finanzierung

Beratung, Service & Inspektion: Alles inklusive!

In den über 60 Filialen von Little John Bikes wirst du nicht nur fündig du wirst begleitet. Unsere Bike-Expert:innen beraten dich persönlich zu deinen Wünschen und passen dein Rad ergonomisch genau an dich an.

Mit der kostenlosen Inspektion in der Nebensaison, der Online-Terminbuchung für Beratung, Reparatur & Check-ups, sowie optionaler Fahrradversicherung bleibst du auch nach dem Kauf rundum sorglos mobil. Unsere Shimano-zertifizierten Werkstätten sorgen dafür, dass dein neues Bike lange in Bestform bleibt.

Goldene Stunden nutzen: Beute sichern!

Der Spätsommer zeigt sich von seiner schönsten Seite: warmes Licht, klare Luft, kürzere Tage - jetzt ist die Zeit für neue Abenteuer auf zwei Rädern. Und genau jetzt ist die Zeit, dir deinen Fahrradtraum zu erfüllen. Ob online oder in deiner Filiale vor Ort das Jagdfinale läuft, aber nicht mehr lange.

Robert Peschke, CEO von Little John Bikes: _"Mobilität verändert sich rasant. Unser Ziel ist es, hochwertige Fahrräder und E-Bikes für alle Lebensbereiche anzubieten - inklusive umfassender Beratung und langfristigem Service. Die Fahrrad-Jagdsaison zeigt, wie attraktiv moderne Fahrradmobilität für Familien und Berufspendler sein kann."_

Service, der bleibt weit über den Kauf hinaus.

Ein Bike ist mehr als ein Schnäppchen, es ist dein täglicher Begleiter. Deshalb gibt's bei LJB zum Preis-Knaller auch den Rundum-Service:

* Kostenlose Erstinspektion & Service-Flatrate mit der VeloCard

* 20?% Rabatt auf Reparaturen & bevorzugte Werkstatt-Termine

* Professionelle Ergonomie-Beratung für gesundes Fahren

* Digitale Services 24/7: Fahrradregistrierung, Terminbuchung, Videoberatung

* Originalteile & Shimano-zertifizierte Werkstätten

Und natürlich: Persönlich für dich da in über 60 Filialen deutschlandweit oder digital bequem von zu Hause.

Jetzt oder nie: Jagdfinale läuft bis 30.09.2025

Die Jagdsaison läuft nur für kurze Zeit. Danach ist Schluss mit den 700 € Rabatt. Sichere dir jetzt deine E-Bike-Trophäe, bevor andere schneller sind. Die besten Bikes sind heiß begehrt und dein Abenteuer beginnt hier.

Zu den Angeboten: https://littlejohnbikes.de/collection/sale

Warum Little John Bikes?

Wer auf Safari geht, sollte wissen, wo er die besten Chancen hat. Neben attraktiven Angeboten erwartet dich bei uns ein Rundum-Service, der dich langfristig begleitet.

* Immer in deiner Nähe: Über 60 Filialen, unsere Reviere, deutschlandweit.

* Große Markenvielfalt: Mehr als 30 Top-Marken für Alltag, Freizeit und Sport, hier findest du garantiert deine Trophäe.

* Beratung mit Herz: Persönlich, unabhängig und mit Leidenschaft.

* Gesundes Fahren: Individuelle Ergonomie-Beratung für maximalen Komfort.

* Geprüfte Qualität: Shimano-zertifizierte Werkstätten mit Originalteilen und Fachpersonal.

* Digitaler Service 24/7: Online-Terminbuchung, digitale Fahrradregistrierung und Fachberatung jederzeit verfügbar.

* Besondere Vorteile mit der VeloCard: Dein Service-Bonus bei jedem Bike-Kauf. Damit sicherst du dir: kostenlose Inspektionen, 20 % Rabatt auf Reparaturen, bevorzugte Termine in unseren Werkstätten. So bleibt dein Fahrrad oder E-Bike immer in Topform und du jederzeit mobil.

* Service, der bleibt: Regelmäßige Checks, Ersatzteile, schnelle Hilfe und Pflegetipps, damit deine Beute lange in Bestform bleibt.

Mit Little John Bikes bekommst du nicht nur dein Wunschrad, sondern auch ein starkes Team im Rücken, vor, während und nach dem Kauf.

_*Ein Angebot von: Little John Bikes GmbH, Heidestraße 3, 01127 Dresden Preis inkl. MwSt. 700€ E-Bike Rabattaktion gültig auf den UVP im Aktionszeitraum bis 30.09.2025, auch auf Leasingräder. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabatten. Nur solange der Vorrat reicht. Ausgenommen Tenways und Cowboy. _

_** 0% Finanzierung im Aktionszeitraum bis 30.09. Die Vertragslaufzeit ist wählbar zwischen 6 und 12 Monaten für eine Finanzierungssumme bis 12.000 Euro. Bonität vorausgesetzt. Finanzierungen ab 100 Euro möglich. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,00 %. Alle Finanzierungen erfolgen über unseren Partner Darlehensgeber: Targobank AG & Co.KGaA, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf. Hinweis: Die Finanzierung ist abhängig von einer erfolgreichen Bonitätsprüfung._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 03515634970

web ..: https://littlejohnbikes.de

email : marketing@littlejohnbikes.com

Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.??

Als Spezialist im Megatrend "E-Bike" verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen.??Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.?

Pressekontakt:

Little John Bikes GmbH

Felix Natuschke

Heidestraße 3 Heidestraß

Dresden 01127

fon ..: 03515634970

email : marketing@littlejohnbikes.com