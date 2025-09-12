QuickHMI Lynx: Mehr Komfort, mehr Übersicht, mehr Möglichkeiten

Indi.An veröffentlicht V14 der webbasierten HMI-/SCADA-Software – mit Faceplates, Live-Daten im Editor und erweitertem S7-Zugriff

Bremen, September 2025

Mit QuickHMI Lynx präsentiert die Indi.An GmbH die nächste große Version ihrer webbasierten Visualisierungs- und SCADA-Software. Das neue Release legt besonderen Wert auf Bedienkomfort und Übersichtlichkeit: Wiederkehrende Objekte lassen sich jetzt über Faceplates standardisieren, Variablenwerte erscheinen live direkt im Editor, und der symbolische Zugriff auf ältere S7-Steuerungen (S7-Legacy) macht die Arbeit mit Bestandsanlagen so einfach wie nie zuvor. Ergänzt wird das Update durch zahlreiche Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen.

„Mit Lynx wollten wir HMI-Projekte übersichtlicher machen“, sagt Geschäftsführer Jörg Vermehren. „Faceplates sorgen für Einheitlichkeit, Live-Daten im Editor für Transparenz – und der erweiterte S7-Zugriff eröffnet gerade bei gemischten Anlagen ganz neue Möglichkeiten. So sparen Anwender Zeit, vermeiden Fehler und gewinnen Vertrauen in ihre Systeme.“

Von Jellyfish zu Lynx

Während die Vorgängerversion Jellyfish bereits den symbolischen Zugriff auf neue S7-1200/1500-Modelle unterstützte, öffnet Lynx diese Fähigkeit nun auch für ältere S7-Reihen. Damit wird die Software nicht nur für Neubauten interessant, sondern auch für Betreiber, die ihre Bestandsanlagen zukunftssicher anbinden möchten.

Ein Release mit Tradition

Wie jede Hauptversion trägt auch QuickHMI Lynx (V14) einen Tiernamen – eine kleine Tradition, die jede Ausgabe zu einem Meilenstein macht. Mit Lynx reiht sich das Release in eine Reihe ein, die von Antelope über Dragonfly bis Jellyfish reicht – und diesmal bewusst die 13 übersprungen hat.

Preis & Verfügbarkeit

QuickHMI Lynx ist ab sofort im Downloadbereich verfügbar:

???? https://www.indi-an.com/de/quickhmi/quickhmi-downloads/

Zum Start gilt ein Einführungspreis mit 15 % Rabatt auf den QuickHMI-Einkauf – gültig bis 21. September 2025.

Über Indi.An GmbH

Die Indi.An GmbH ist Spezialist für moderne HMI-Systeme und industrielle Kommunikationslösungen. Am Standort Bremen entwickelt das Unternehmen praxisnahe Standard-Software – von der Anlagenvisualisierung und -steuerung bis hin zu Kommunikationskomponenten. Die Lösungen entstehen in engem Austausch mit Kunden und werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Pressekontakt

Indi.An GmbH

Flughafenallee 3 • 28199 Bremen

Tel.: +49 421 98970330

E-Mail: info@indi-an.com • Web: www.indi-an.com