10 Jahre BürgerStiftung Mössingen - Tag der BürgerStiftung lädt zum Mitfeiern ein

Am Sonntag, 21. September lädt die BürgerStiftung Mössingen von 11 bis 17 Uhr zum großen "Tag der BürgerStiftung" mit einem abwechslungsreichen Programm ein. Der Eintritt ist frei.

Mössingen. Anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens lädt die BürgerStiftung Mössingen am Sonntag, 21. September, von 11 bis 17 Uhr auf den Löwensteinplatz in Mössingen zum großen "Tag der BürgerStiftung" ein. Ein ganzer Tag voller Begegnung, Unterhaltung, Spiel und Musik - und die perfekte Gelegenheit, die vielfältige Arbeit der Stiftung kennenzulernen.

Jugendpreis 2025 als feierlicher Auftakt

Der Tag beginnt mit einem besonderen Höhepunkt: die Verleihung des Jugendpreises 2025 der BürgerStiftung Mössingen. Damit zeichnet die Stiftung junge Menschen aus, die sich in herausragender Weise für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl engagiert haben. Die Ehrung macht deutlich, wie viel Engagement und Verantwortung junge Menschen in Mössingen bereits übernehmen - und soll andere Jugendliche ermutigen, sich ebenfalls einzubringen.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Im Anschluss wartet ein vielfältiges Bühnenprogramm auf die Besucherinnen und Besucher:

Chorgemeinschaft Mössingen: Die beliebte Chorgemeinschaft begeistert mit Pop- und Rocktiteln. Danach lädt Chorleiter Johannes Söllner zum "offenen Singen" ein - Mitsingen ausdrücklich erwünscht!

Kinder- und Jugendtanzgruppen des TV Belsen: Mitreißende Choreografien der Gruppen "Wirbelwind", "Lautstark", "Beat Bandits" und "Shiny Steps" sorgen für Begeisterung und Applaus.

Saxophonics: Die Saxophon-Combo bringt groovigen Sound auf den Löwensteinplatz.

Christof und Vladi Altmann: Mit ihrem Mitmachprogramm "Warum ist die Banane krumm?" begeistern sie Kinder und Familien - mit Musik, Witz und aktiver Einbindung des Publikums. Ein fröhlicher Abschluss des Bühnenprogramms.

Schnitzeljagd zu den Projekten der BürgerStiftung

Ein besonderes Highlight ist die Schnitzeljagd: An verschiedenen Ständen auf dem Löwensteinplatz erfahren Besucherinnen und Besucher mehr über die zahlreichen Projekte der BürgerStiftung - von Lesepatenschaften bis zu sozialen und kulturellen Förderungen. Wer alle Stationen besucht und die Aufgaben löst, kann tolle Preise gewinnen.

Zahlreiche Infostände, Spielstationen und Kreativangebote laden zum Mitmachen ein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Einladung an die Bürgerschaft

Die BürgerStiftung Mössingen möchte mit diesem Tag allen Unterstützerinnen und Unterstützern danken und gleichzeitig neue Interessierte für ihr Engagement gewinnen.

"Der Tag der BürgerStiftung ist eine wunderbare Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, unser vielfältiges Wirken vorzustellen - und einfach gemeinsam zu feiern", so der Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung, Volker Gurski.

Tag der BürgerStiftung

Sonntag, 21. September

11-17 Uhr

Löwensteinplatz, 72116 Mössingen

Eintritt frei

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bürgerstiftung Mössingen

Herr Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1 1

72116 Mössingen

Deutschland

fon ..: 01639123738

web ..: https://www.buergerstiftung-moessingen.de

email : l.gisbert@buergerstiftung-moessingen.de

Die BürgerStiftung Mössingen wurde im Dezember 2015 gegründet. Sie ist in Ergänzung der wichtigen Arbeit der kommunalen Organe sowie des wertvollen Wirkens zahlreicher Vereine Plattform und Dach für vielfältiges privates Engagement. Sie unterstützt unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Unternehmen und Betriebe sowie alle anderen hier ansässigen Institutionen sein mit dem Ziel, Mössingen als eine lebendige und liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln.

Die Stiftung ist Ausdruck einer auf Selbstverantwortung setzenden Bürgerschaft, in die Jung und Alt, Alleinstehende und Familien, Einheimische und Zugezogene gleichermaßen integriert sind und in der Platz ist für Kräfte der Innovation unter Bewahrung der Identität und des historischen Erbes unserer Stadt.

Pressekontakt:

Bürgerstiftung Mössingen

Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1 Löwenstein

Mössingen 72116

fon ..: 01639123738

email : l.gisbert@buergerstiftung-moessingen.de