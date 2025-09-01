Adventliche Rhein-Kreuzfahrt zwischen Köln und Koblenz

Wenn die Tage wieder einmal stressig sind, die To-do-Listen lang und die Abende kurz, dann ist es an der Zeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Gerade in der oft hektischen Adventszeit bietet sich eine Flusskreuzfahrt an, um für einige Tage dem vorweihnachtlichen Trubel zu entfliehen – ohne lange Anreise und mit höchstem Komfort. So zeigt sich die Landschaft entlang des Rheins in der Adventszeit zum Beispiel von ihrer romantischsten Seite: Lichterglanz in historischen Altstädten, festlich geschmückte Promenaden und duftende Weihnachtsmärkte säumen den Weg dieser kurzen, aber intensiven Reise. Wer eine Rheinkreuzfahrt unternehmen möchte, findet auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Anbietern und Routen. Zahlreiche Rhein-Kreuzfahrten gehören zum Angebot des Kreuzfahrtspezialisten – für jeden ist etwas dabei.

Festlich geschmückte Weihnachtsmärkte mit einer Rheinkreuzfahrt besuchen

So genießen zum Beispiel die Gäste der „Rhein Advent Kurzkreuzfahrt 2025“ drei ganz besondere, winterliche Tage auf der eleganten MS Lady Diletta. Eingebettet in kulinarischen Genuss, entspannte Atmosphäre und ein stimmiges Adventsprogramm können sie die Vorweihnachtszeit auf dieser Rheinkreuzfahrt erleben. Die Rheinkreuzfahrt startet in Köln, wo das festlich beleuchtete Rheinufer und die Silhouette des Doms bereits die perfekte Einstimmung bieten. Nach der Einschiffung am Nachmittag legt das Kreuzfahrtschiff am späten Abend ab und erreicht am nächsten Morgen Koblenz. Die Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel beeindruckt mit einer malerischen Altstadt und dem Blick auf das Deutsche Eck, an dem ein gewaltiges Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. thront. Während des mehrstündigen Aufenthalts am Vormittag bleibt ausreichend Zeit, um den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in der Altstadt zu besuchen, der fußläufig vom Anleger erreichbar ist. Am frühen Nachmittag nimmt das Schiff wieder Fahrt auf und gleitet entlang des winterlichen Mittelrheintals, vorbei an Burgen, Weinbergen und Fachwerkorten. Am späten Nachmittag erreichen die Passagiere dieser Rheinkreuzfahrt Bonn, das weihnachtlich beleuchtet mit einem besonders charmanten Flair aufwartet. Die ehemalige Bundeshauptstadt verzaubert mit ihrem liebevoll gestalteten Weihnachtsmarkt rund um den Münsterplatz und den Bottlerplatz. In den frühen Morgenstunden verlässt das Schiff Bonn wieder in Richtung Köln, wo nach dem Frühstück die Ausschiffung erfolgt. Wer noch etwas Zeit mitbringt, kann den berühmten Kölner Weihnachtsmarkt am Dom oder die kleineren Märkte in der Altstadt besuchen, die zu den schönsten in Deutschland gehören.

Kleine Auszeit mit großem Erholungseffekt: Rheinkreuzfahrt auf der MS Lady Diletta

Die Reise an Bord der MS Lady Diletta wird von der erfahrenen Reederei Plantours & Partner veranstaltet, die für ihren persönlichen Service und die deutschsprachige Betreuung bekannt ist. Die Rheinkreuzfahrt beinhaltet alle Mahlzeiten vom Frühstück bis zum festlichen Galadinner sowie eine Kaffee- und Teestation für zwischendurch. Bereits bei der Einschiffung begrüßt das Team die Gäste dieser Rheinkreuzfahrt mit einem Drink und sorgt während der gesamten Kurzkreuzfahrt für eine behagliche Atmosphäre. Auf Wunsch lassen sich auch Ausflüge gegen Aufpreis buchen. Für diese geführten Landgänge steht ein mobiles Audiosystem bereit. Dank der überschaubaren Reisedauer eignet sich diese Rheinkreuzfahrt auch ideal als Geschenk oder für eine spontane Auszeit im Dezember. Das Kreuzfahrtschiff überzeugt mit einem stilvollen Interieur und einer familiären Atmosphäre. Es ist modern, elegant und bietet trotz seiner kompakten Größe großzügig geschnittene Kabinen sowie komfortable Gemeinschaftsbereiche. Die Bordgastronomie verwöhnt die Gäste während der gesamten Rheinkreuzfahrt mit abwechslungsreicher Küche, während in der Panoramalounge die vorbeiziehende Landschaft in winterlichem Licht genossen werden kann. Ob beim festlichen Dinner oder bei einer Tasse Kaffee am Nachmittag – an Bord geht es während der Rheinkreuzfahrt ruhig, herzlich und gut organisiert zu. Die kurzen Distanzen zwischen den Häfen ermöglichen ein entspanntes Reiseerlebnis ohne Hast. So wird diese Adventsreise auf dem Rhein zu einer stimmungsvollen Auszeit mit bleibender Wirkung – ganz ohne Stress und in wohliger Atmosphäre.

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. ist ein erfahrener Reisevermittler mit Sitz in Wedel, der auf Fluss- und Hochseekreuzfahrten spezialisiert ist. Die Produktpalette umfasst Angebote renommierter Reedereien. Auf der Reisewebseite erhalten Interessierte detaillierte Informationen zu Schiffsrouten, Leistungen und Kreuzfahrtangeboten. Das Reisebüro punktet mit individueller Beratung und persönlichem Service. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sicherstellung von Qualität und Zufriedenheit der Reisenden gelegt.

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel