Pasinex konsolidiert Besitz an Horzum A.S. zu 100 %

Toronto, Ontario - 11. September 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Aktienübertragungs- und Abwicklungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Kurmel Holding A.S., Akmetal Dis Ticaret Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. und Birant Kurmel (zusammen Kurmel Holding), Pasinex Arama ve Madencilik A.. (Pasinex Arama) und Horzum Maden Arama ve letme A.. (Horzum A..) unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Kurmel Holding ihre 50%ige Beteiligung an Horzum A.. an Pasinex Arama übertragen. Der Abschluss der Aktienübertragung unterliegt der Genehmigung durch die türkische Generaldirektion für Bergbau und Erdölangelegenheiten (MAPEG) sowie weiteren üblichen Unternehmens- und Registrierungsschritten. Nach Erhalt der Genehmigungen und Abschluss der Registrierungen wird Pasinex Arama 100 % von Horzum A.. besitzen, zu dem die Zinkmine Pinargözü und die Lizenzen Akkaya und Mahyalar in der Türkei gehören.

Wichtige Bedingungen der Vereinbarung

- Zuweisung von Ausrüstung: Die Ausrüstung von Horzum A.. wird zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei ein Teil der Ausrüstung an Kurmel Holding übertragen wird. Die für die Fortführung des Bergbaubetriebs von Horzum A.. erforderliche Ausrüstung verbleibt bei Horzum A..

- Grundstücksübertragung: Drei Landpakete, die sich vor der Lizenz Nr. 541 befinden, werden gegen eine Gebühr in Höhe von 10.000 US$ übertragen, die durch einen Gerätetransfer von Horzum A.. an Kurmel Holding beglichen wird.

- Nur produktionsabhängige Zahlungen: Nach Fertigstellung und abhängig von der Produktion in Pinargözü (Blei-Zink-Erz 30 % Gehalt, für den Direktverkauf geeignet) zahlt Pasinex Arama an Kurmel Holding:

o 600.000 US$ bei einer Produktion von 10.000 Tonnen und

o 1.000.000 US$ bei einer Gesamtproduktion von 20.000 Tonnen.

o Die Produktionsmengen werden auf Grundlage der den zuständigen staatlichen Behörden gemeldeten Mengen ermittelt. Wenn keine wirtschaftliche Produktion erreicht wird oder die Ziele nicht erreicht werden (einschließlich Gehalt www.pasinex.com .

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan

Direktor und Chief Financial Officer

Telefon: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Telefon: +1 416.906.4698

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Pasinex Resources Limited ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration von Basis- und Edelmetallvorkommen spezialisiert hat.

