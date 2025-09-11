Raven Resources meldet robuste Ergebnisse für das erste Jahr nach der Übernahme von Grove Electric

GROVE, OKLAHOMA / ACCESS Newswire / 11. September 2025 / Raven Resources gab heute robuste Finanzergebnisse für das erste Jahr nach der Übernahme von Grove Electric, einem führenden Elektroinstallations- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Grove (Oklahoma), bekannt.

Grove Electric erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. August 2025 endete, einen Umsatzanstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Übernahme im September 2024 war ein strategischer Schritt, um das Portfolio von Raven Resources an dienstleistungsorientierten Unternehmen in wachstumsstarken regionalen Märkten zu erweitern. Die starken Ergebnisse unterstreichen sowohl die erfolgreiche Integration von Grove Electric als auch die anhaltende Nachfrage nach hochwertigen Elektroinstallationsdienstleistungen in Nordost-Oklahoma.

Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Jahr von Grove Electric unter dem Dach von Raven Resources, so Paul Scribner, CEO von Raven Resources. Das erzielte Wachstum zeugt vom Engagement des Grove Electric-Teams und dem Ruf des Unternehmens für zuverlässigen, professionellen Service. Diese Performance bestärkt uns darin, in Unternehmen mit starken lokalen Wurzeln und bedeutendem Wachstumspotenzial zu investieren.

Unser Team ist stolz auf die Fortschritte, die wir in diesem Jahr erzielt haben, fügt Tim Williams, General Manager von Grove Electric, hinzu. Mit der Unterstützung von Raven Resources konnten wir mehr Projekte übernehmen, unsere Kapazitäten ausbauen und unser Engagement für die Gemeinde, in der wir tätig sind, verstärken.

Grove Electric bietet nach wie vor eine breite Palette von Dienstleistungen für private, gewerbliche und industrielle Kunden an, darunter Elektroinstallationen, Modernisierungen und Wartungslösungen. Mit Raven Resources als Eigentümer hat das Unternehmen seine Betriebskapazitäten verbessert, in die Entwicklung seiner Arbeitskräfte investiert und seine Kundenbeziehungen vertieft.

Raven Resources will in Zukunft auf dieser Dynamik aufbauen, indem es die Wachstumsstrategien von Grove Electric fördert, darunter die Erweiterung des Personals und der Kapazität, größere Projekte in der Region durchzuführen.

Über Grove Electric & Lighting Supply

Grove Electric & Lighting Supply wurde 1998 gegründet und 2024 von Raven Resources Corp. übernommen. Das Unternehmen bietet Elektro- und Beleuchtungsprodukte sowie -dienstleistungen für private, gewerbliche und industrielle Kunden in Grove (Oklahoma). Grove ist bekannt für sein großes Sortiment mit dem kundenorientierten Service typisch für eine Kleinstadt und profitiert von Ravens maßgeschneiderter Unterstützung bezüglich Backoffice, Finanzstrategie und Wachstumsplanung.

Über Raven Resources Corp.

Raven Resources Corp. ist eine in Dallas ansässige Investment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf strategische Partnerschaften in den Bereichen gewerblich-industrielle Entwicklung, Privatkredite und strukturierte Finanzierungen spezialisiert hat. Die Firma arbeitet mit Raven Speed und stärkt seine Portfoliounternehmen durch Finanzstrukturierung, operative Exzellenz, Unternehmensführung und Markenstrategie.

