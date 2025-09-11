Startseite James Notrufuhren für Senioren mit intelligentem Sturzsensor Pressetext verfasst von caloy am Do, 2025-09-11 15:30. Moderne Sturzsensoren bieten hier eine zuverlässige Lösung – sie erkennen Stürze automatisch und alarmieren Hilfe, selbst wenn die Person nicht mehr handeln kann.

James Notrufuhr, Deutschlands vertrauenswürdiger Anbieter von Sicherheitslösungen für Senioren, stellt stolz die James B8 Pro 4G Notfalluhr für Senioren vor. Mit einem intelligenten Sturzsensor, fortschrittlicher Gesundheitsüberwachung und einem einzigartigen Notfall-ID-System kombiniert diese innovative Smartwatch modernste Technologie mit einem benutzerfreundlichen Design, um Senioren und ihren Familien Sicherheit zu bieten.

Die James B8 Pro 4Gist mehr als nur eine Uhr – sie ist eine Lebensader. In Zusammenarbeit mit aktiven Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern entwickelt, integriert diese Smartwatch eine umfassende Palette an Funktionen, die auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind und eine schnelle Reaktion in Notfällen sowie eine nahtlose Integration in den Alltag gewährleisten. Mit einem Preis von 179 € ist die James B8 Pro 4G eine erschwingliche, zuverlässige Lösung für diejenigen, die Sicherheit ohne Kompromisse bei Stil oder Einfachheit suchen.

Hauptmerkmale der James Notrufuhren

Intelligenter Sturzsensor: Die fortschrittlichen 3D-Bewegungs- und Beschleunigungssensoren erkennen Stürze mit einer Genauigkeit von bis zu 95 % und alarmieren automatisch eine rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale oder ausgewählte Kontakte, wenn die tragende Person nach 30 Sekunden nicht reagiert. Die Empfindlichkeit kann angepasst werden, um Fehlalarme zu minimieren und Zuverlässigkeit sowohl für aktive als auch für weniger mobile Senioren zu gewährleisten.

Notfall-ID-System mit NFC und QR-Code: Ein kostenloser Rett-Button (im Wert von 24,90 €) speichert verschlüsselte medizinische Daten wie Medikamente, Allergien und Vorerkrankungen. Einsatzkräfte können diese Informationen sofort abrufen, indem sie das NFC-Tag antippen oder den QR-Code mit einem Smartphone scannen, was eine schnellere und sicherere Behandlung ermöglicht.

Umfassende Gesundheitsüberwachung: Misst Puls, Blutdruck, Temperatur und Blutsauerstoffgehalt, mit Echtzeitdaten, die über die kostenlose James-App für Pflegekräfte und Familienmitglieder zugänglich sind.

Präzises 4G-GPS-Tracking: Mit A-GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou sorgt die Uhr für genaue Standortverfolgung drinnen und draußen, ideal für Senioren mit Demenz oder solche mit einem aktiven Lebensstil.

SOS-Knopf und Zwei-Wege-Kommunikation: Ein großer, leicht zu drückender SOS-Knopf verbindet direkt mit einer 24/7-Notrufzentrale oder Angehörigen über einen eingebauten Lautsprecher, sodass Hilfe nur einen Knopfdruck entfernt ist.

Lange Akkulaufzeit: Bis zu 4 Tage Betrieb mit Warnungen bei niedrigem Akkustand, was die tägliche Nutzung unkompliziert macht.

Wasserfestes Design (IP67): Sicher für Duschen und Händewaschen, ideal für den Einsatz in risikoreichen Bereichen wie dem Badezimmer.

Flexible Abonnement-Pläne

Die James B8 Pro 4G ist mit einer integrierten Roaming-SIM-Karte ausgestattet, die eine Verbindung zum stärksten verfügbaren Mobilfunknetz in ganz Europa gewährleistet. Kunden können zwischen zwei erschwinglichen Plänen wählen:

Basisplan: 14,90 €/Monat (erster Monat kostenlos) umfasst die SIM-Karte und die Kernfunktionen.

Premium-Plan mit Leitstellenservice: 24,90 €/Monat (erster Monat kostenlos) bietet zusätzlich 24/7-Notrufzentrale-Unterstützung, direkte Kommunikation mit Rettungsdiensten und Zugang zum Online-Notfallpass für nahtloses Teilen von Daten mit Einsatzkräften.

Beide Pläne sind flexibel, ohne langfristige Bindung, und beinhalten eine 30-tägige risikofreie Testphase, um volle Zufriedenheit zu gewährleisten.

Über James Notrufuhr

Als offizieller deutscher Vertriebspartner von James Notrufuhren verbindet Notfall-ID jahrzehntelange Erfahrung im Rettungsdienst mit innovativer Technologie, um zuverlässige, seniorenfreundliche Sicherheitslösungen zu bieten. Unterstützt von einem Team aus Feuerwehrleuten und Rettungssanitätern widmet sich James Notrufuhr der Aufgabe, Senioren zu befähigen, selbstbewusst und sicher zu leben.

Presskontakt:

James Notrufuhr

Tel: 0156-78913757

E-Mail: info@james-notrufuhr.de

Website: https://james-notrufuhr.de/ Über caloy Komplettes Benutzerprofil betrachten