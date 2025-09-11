NurExone erzielt Forschungsdurchbruch: Exosomen können beschädigte Rückenmarksnerven strukturell reparieren

NurExone Biologic Inc. gibt einen wichtigen Durchbruch bekannt: ExoPTEN hat in präklinischen Studien erstmals eine strukturelle Reparatur von verletztem Rückenmarkgewebe nachgewiesen. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen mit einer Privatplatzierung von 780.000 CAD seine Kapitalbasis für die Vorbereitung klinischer Studien.

NurExone Biologic Inc. hat einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer neuartigen, exosom-basierten Therapie für Rückenmarksverletzungen (ExoPTEN) erreicht. In einer präklinischen Studie zeigte sich erstmals bildgebend, dass die Behandlung mit ExoPTEN strukturelle Reparaturprozesse im verletzten Rückenmark auslöst. Moderne MRT-DTI-Analysen bestätigten bei den behandelten Tieren eine deutlich bessere Gewebeorganisation als bei der Kontrollgruppe¹. Die gleiche Kohorte zeigte eine funktionelle Erholung, wobei 100 Prozent der Tiere in einer Gruppe mit einer höheren Dosierung ihre motorischen Fähigkeiten wiedererlangten².

Zwei Durchbrüche in der Rückenmarkforschung

Diese präklinischen Erfolge bauen auf einer starken Forschungsgrundlage auf: Eine kürzlich durchgeführte unabhängige Bioanalyse des Flaggschiffprodukts hatte bereits gezeigt, dass die von NurExone (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) speziell entwickelten Exosomen dem Industriestandard deutlich überlegen sind. Das Unternehmen untermauert damit die wissenschaftliche Substanz seines therapeutischen Ansatzes und liefert zudem Nachweise für strukturelle Reparaturen sowie funktionelle Verbesserungen.

Wissenschaft und Finanzierung im Einklang

Parallel zu den vielversprechenden Forschungsergebnissen erzielte NurExone auch auf der Finanzierungsseite Erfolge. Das Unternehmen hat seine Kapitalbasis durch eine Privatplatzierung von rund 780.000 kanadischen Dollar (CAD) gestärkt. Die Mittel stammen aus der Ausgabe von etwas mehr als 1,25 Millionen Einheiten zu je 0,62 CAD und werden gezielt zum weiteren Aufbau des Betriebskapitals und zur Vorbereitung klinischer Studien verwendet. Jede Einheit ist zudem mit einem halben Optionsschein verbunden, der Anlegern im Falle eines zukünftigen Erfolgs ein attraktives Aufwärtspotenzial bieten könnte.

NurExone verbindet somit wissenschaftlichen Fortschritt mit finanzieller Planungssicherheit: Die neuen Daten geben Hoffnung auf eine echte Regeneration nach Rückenmarksverletzungen, und die Kapitalerhöhung legt den Grundstein dafür, diesen Ansatz 2026 in die klinische Studienphase zu überführen.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

www.globenewswire.com/news-release/2025/08/20/3136709/0/en/NurExone-Biol...

www.pressetext.com/news/nurexone-ueberzeugt-in-bioanalyse-eigene-exosome...

