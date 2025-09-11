BRUDERER zeigt auf der Blechexpo zwei Messepremieren: die B3-Maschinensteuerung und die integrierte innovative Stanzpaketiersteu

· Neuheiten für prozesssichere und produktive Stanzautomation

Frasnacht/Schweiz, 11. September 2025. – BRUDERER stellt auf der Blechexpo 2025 zwei Innovationen vor: die B3-Maschinensteuerung für BSTA-Stanzautomaten und die Stanzpaketiersteuerung BSP für die Rotor-Stator-Fertigung. Beide Messepremieren zeichnen sich durch höhere Prozesssicherheit, intuitive Bedienung und maximale Produktivität bei höchster Qualität aus. Die BSP ist als vollständig in die Maschinensteuerung integrierte Option oder als Stand-alone-Lösung erhältlich

Auf der Blechexpo vom 21. bis zum 24. Oktober in Stuttgart führt BRUDERER seine Neuheiten live in Aktion vor, zusammen mit einem BSTA-Stanzautomaten, dem Servovorschub BSV und einem Partnerwerkzeug der Erich Grau GmbH in Halle 6 an Stand 6309.

B3-Steuerung: Der neue Standard für Stanzautomaten

Die B3-Steuerung ist eine komplette Neuentwicklung, die auf den Erfahrungen aus über 5.000 installierten B- und B2-Systemen basiert. Sie ist intuitiv bedienbar, was den Schulungsaufwand minimiert. Ihre Benutzeroberfläche mit Kacheloptik lässt sich frei konfigurieren, rollenbasierte Zugriffsrechte erhöhen die Sicherheit. Der 21-Zoll-Touchscreen erlaubt den direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen von Stanzautomat und angeschlossenen Peripheriekomponenten – auch denen von Drittanbietern.

Ihre modulare Bauweise macht die Steuerung flexibel skalierbar. Damit ist sie trotz ihrer einfachen Bedienung für einfache Stanzprozesse genauso wie für komplexe Operationen ausgelegt.

Die Installation und das Rüsten wurden flexibler gestaltet, die Prozesskontrolle erweitert. Erstmals lassen sich das Einrichten und die Überwachung von Werkzeugen, Schiebern und Drehstationen per Knopfdruck mit einem intelligenten Parametriersystem automatisch einlernen. Stanzautomaten können so mit weniger Aufwand überwacht werden.

Zuverlässig: jetzt und in der Zukunft

Werkzeug, Presskraft und Position werden in einem zentralen Bedienfenster kontrolliert. Eine zusätzliche Hüllkurvenüberwachung zeigt zeitnah Veränderungen einzelner Module an, Fehler werden auf diese Weise schneller erkannt. Wird die Stanzpaketiersteuerung BSP genutzt, trägt zusätzlich eine integrierte kontinuierliche Banddickenmessung zu mehr Prozesssicherheit bei.

Über OPC-UA-Schnittstellen wird eine durchgängige Vernetzung mit Maschinen, Produktionsleitsystemen und IIoT-Anwendungen ermöglicht. Ab 2026 ist die B3-Steuerung auf Neumaschinen verfügbar, vorhandene BRUDERER-Stanzautomaten können ab Mitte 2026 nachgerüstet werden.

BSP: Spezialisiert auf Rotor-Stator-Fertigung

Die neue Stanzpaketiersteuerung BSP ist eine effiziente Lösung für den wachsenden Markt der Fertigung von Elektromotor- und Transformatoren-Komponenten. Das System basiert auf der B3-Technologie und ermöglicht komplexe Paketierstrategien bei einfacher Bedienung.

Die BSP unterstützt hochpräzise Paketierstrategien mit bis zu acht parallel verfügbaren Programmkanälen. Wiederverwendbare Blechformen, Diagnose- und Statistikfunktionen sowie der Export relevanter Prozessdaten erleichtern die Optimierung im Sinne von Industrie 4.0.

Ein wesentliches Merkmal sind automatisch konfigurierende Komponenten, die das Rüsten beschleunigen und das Fehlerrisiko senken. Bis zu sechs Drehstationen lassen sich per Plug-and-Play einrichten, Motoren werden automatisch erkannt, parametriert und überwacht. Auch Schieber und Werkzeugsicherungen richten sich selbsttätig ein; aufwendige manuelle Justagen entfallen.

Weitreichende Prozesskontrolle

Darüber hinaus integriert die BSP eine umfassende Mess- und Überwachungstechnik. Neben der Positionsüberwachung für bis zu acht Kanäle bietet sie ein patentiertes Banddickenmesssystem mit Pakethöhenregulierung. Materialschwankungen ab ±0,01 mm werden inline erfasst und automatisch ausgeglichen, wodurch konstante Produktmaße sichergestellt sind.

Die neue Stanzpaketiersteuerung BSP ist ab sofort integriert in die B3-Steuerung und als Stand-alone-Version erhältlich.









BRUDERER: PRECISION – SWISS MADE

Die BRUDERER AG entwickelt und fertigt langlebige Hochleistungs-Präzisions-Stanzautomaten mit Presskräften von 180 bis 2500 kN für das µ-genaue Stanzen und Umformen mit bis zu 2.300 Hub/Min. Zur Produktpalette gehören daneben Servo-, Walzen- und Zangenvorschübe. Außerdem übernimmt das inhabergeführte Familienunternehmen in geringem Umfang die Lohnfertigung von Stanzteilen. Der Exportanteil beläuft sich auf rund 95%.

Mit seinen Anlagen beliefert BRUDERER weltweit Kunden in der Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie, der Uhrenindustrie sowie in der Medizintechnik und der Verpackungsmittelbranche.

Hochpräzise Stanzteile, Steckverbindungen und Rotor-Stator-Bleche, die auf den Schweizer Präzisionsanlagen gefertigt werden, finden sich in zahlreichen Alltagsgegenständen: In Handys und Computern, Fahrzeugen, Uhren, medizintechnischen Geräten genauso wie in Küchengeräten, Möbeln und in einer zunehmenden Zahl von Elektromotoren aller Branchen.

Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und verfügt neben dem Produktionsstandort in Frasnacht (Schweiz) über zahlreiche Tochtergesellschaften, Kompetenzzentren und Niederlassungen in der ganzen Welt. Damit ermöglicht BRUDERER weltweit einen schnellen Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.



