Siepi 2023

Charakterfest und trotzdem jedes Jahr eine Überraschung

Siepi, der Symbol-Wein der Familie Mazzei, bestätigt sich auch mit dem neuen Jahrgang 2023 als eine der höchsten Ausdrucksformen der modernen italienischen Önologie: elegant, tiefgründig und überzeugend. Diese toskanische Ikone ist ab September bereit für ihren Auftritt auf den internationalen Märkten, auch in diesem Jahr über La Place de Bordeaux.

Fangen wir ganz von vorne an.

Siepi ist in erster Linie ein Ort, ein Weinberg, die Geschichte eines einzigartigen Terroirs in einer Flasche: zehn Hektar Rebfläche im grünen Herzen von Castellina in Chianti, eingebettet in Eichenwälder, die ihm ein ganz besonderes Mikroklima schenken. Hier, in diesem kleinen Ökosystem, das wie ein Juwel gehütet wird, erfand der visionäre Lapo Mazzei 1992 Siepi, einen Blend aus Sangiovese und Merlot.

„Dieser Wein überrascht und begeistert uns auch nach dreißig Jahren Geschichte immer noch“, kommentieren Filippo und Francesco Mazzei. „Wir haben ihn zusammen mit uns entstehen und heranwachsen sehen, mit einer präzisen Identität, die Jahr für Jahr mit Sorgfalt und Leidenschaft gepflegt wurde. Als Ergebnis eines außergewöhnlichen Bodens, einer sorgfältigen klonalen und massalen Selektion und eines Weinbaus, der äußerst aufmerksam auf sein empfindliches hydrogeologisches Gleichgewicht achtet, hat Siepi von der Vergangenheit den tiefen Respekt vor dem Territorium geerbt, der es uns ermöglicht, dieses Land auch zukünftigen Generationen intakt zu übergeben.“

Der Boden aus Alberese, Kalkstein und pliozänen Tonerden, die sich über einer Schicht aus Muttergestein verflechten, verleiht den Trauben Struktur, Finesse und Langlebigkeit, die den Stil des Weins prägen. Dieser wie eine Insel gelegene Weinberg, dessen Rebstöcke heute etwa 40 Jahre alt sind, befindet sich auf Höhen zwischen 240 und 330 Metern über dem Meeresspiegel, die Ausrichtung geht nach Südwesten und Brisen und Temperaturschwankungen komplettieren die Harmonie eines Terroirs, das speziell dafür geschaffen zu sein scheint, einen einzigartigen Geschmack reifen zu lassen.

„Der Merlot mit seiner Opulenz, Weichheit und Farbe ist die perfekte Ergänzung zum Sangiovese, der ihm Eleganz, Komplexität und Frische verleiht und dem Wein ein Alterungspotenzial von mehreren Jahrzehnten ermöglicht“, fahren Filippo und Francesco Mazzei fort.

„Der Jahrgang 2023 zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Balance zwischen Volumen und Qualität aus. Auf einen milden Winter folgte ein regnerischer Frühling mit zunächst unterdurchschnittlichen Temperaturen, die sich dann stabilisierten und ein konstantes Wachstum begünstigten. Im Sommer hörte der Regen auf und die Temperaturen sorgten für eine optimale Verdickung der Schalen und ein gutes Volumenwachstum der Trauben. Die manuelle Lese begann am 13. September für den Merlot und am 2. Oktober für den Sangiovese unter günstigen klimatischen Bedingungen. Die Reben ermöglichten es uns, einen Wein zu erzeugen, der eine perfekte Verschmelzung von Kraft und Harmonie darstellt”, erklärt Gionata Pulignani, Önologe und Agronom von Castello di Fonterutoli.

Jeder Schluck Siepi ist ein Ausdruck seiner diskreten Kraf und seines langen Echos. Ein Wein, der seit Beginn seiner Geschichte beeindruckt, sich als einer der ganz großen Super Tuscans etabliert hat und vom nie abreißenden Dialog zwischen Erfahrung und Intuition der Marchesi Mazzei erzählt.

***

Siepi ist der IGT Toscana-Wein des Castello di Fonterutoli und Ausdruck eines einzelnen Weinbergs in der Gemeinde Castellina in Chianti. Er stammt aus insgesamt 10 Hektar, die nach äußerst respektvollen Weinbauprinzipien bewirtschaftet werden, um das lebendige lokale Mikrobiom zu schützen. Sangiovese und Merlot werden getrennt vinifiziert und ausgebaut. Nach etwa 18 Monaten kommt der Moment des Blends, ein magischer Moment, in dem das technische Team und die Familie Mazzei Seite an Seite die Weine der Parzellen verkosten. Das produktive Herzstück des Betriebs ist die Cantina di Fonterutoli, wo neben Siepi auch andere önologische Spitzenprodukte entstehen: drei Gran Selezione-Weine – Castello Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiòla – erzählen mit ihrer unverwechselbaren Identität von der Exzellenz des Sangiovese und bringen Eleganz, Komplexität und Treue zur Appellation zum Ausdruck. Der 1981 aus Sangiovese- und Cabernet Sauvignon-Trauben erstmals erzeugte Concerto di Fonterutoli war einer der ersten 10 Weine, die das Phänomen der Super Tuscans ins Leben gerufen haben, und der Ser Lapo Chianti Classico Riserva wurde zu Ehren von Ser Lapo kreiert, dem wir 1398 das erste bekannte Dokument über die Verwendung der Bezeichnung „Chianti” verdanken.