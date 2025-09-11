„Risk-BOT: 365 Tage Klarheit für 1 € im Jahr“

Samstagmorgen, 10:14 Uhr. Frau Müller, stolze Besitzerin eines E-Bikes, radelt voller Elan zum Bäcker. Ein kleiner Schlenker, eine Bordsteinkante, ein klassisches Ups! – und schon fliegt sie mit dem Lenker in die frisch geputzte Schaufensterscheibe. Glas splittert, Brötchen rollen, der Bäcker schreit: „Das zahlen Sie aber!“

Frau Müller lächelt tapfer: „Kein Problem, ich bin ja versichert!“

Doch dann beginnt der Horror: Vertragsdschungel, kleingedruckte Ausschlüsse, widersprüchliche Hotline-Auskünfte. Plötzlich ist gar nicht mehr klar, ob Glasbruch im Geschäft überhaupt drin ist. Oder nur zuhause? Oder gar nicht?

Drei Wochen Papierkrieg später ist Frau Müller schlauer – und ärmer.

Sie denkt sich: „Warum weiß eigentlich jeder Toaster, wann mein Toast fertig ist, aber kein Vertrag, wann er für mich da ist?“

Genau da kommt die Daten-Eule von Risk-BOT ins Spiel:

Sie durchleuchtet Verträge schärfer als jede Lupe, erkennt Risiken, bevor sie teuer werden, und liefert 365 Tage glasklare Antworten. Und das Testangebot? Legendär: 1 € für ein ganzes Jahr. Keine Ausreden, keine Fallstricke, nur Klarheit.

Risk-BOT ist dein digitaler Begleiter, der komplexe Risiken einfach analysiert, klare Handlungsempfehlungen gibt und dich dabei unterstützt, Entscheidungen schneller und fundierter zu treffen. Wenn es richtig kompliziert wird, dann unterstützt Roland der Versicherungscoach mit seiner über 20-jährigen Erfahrung aus der Versicherungsbranche.