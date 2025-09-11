Changan beschleunigt Europa-Expansion mit Technologie- und Produktvielfalt auf der IAA 2025

Für das europäische Publikum zeigte Changan eine breite Modellpalette, darunter die Modelle CHANGAN DEEPAL S05, S07 sowie AVATR 06, 07 und 012.

Am Montag präsentierte Changan im Rahmen der IAA Mobility 2025 seine Marken CHANGAN DEEPAL und AVATR. Unter dem Motto "Changan: Sharing the Future" stellte das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen im Bereich Elektrifizierung und intelligente Technologien in drei thematisch gestalteten Ausstellungsbereichen vor.

Für das europäische Publikum zeigte Changan eine breite Modellpalette, darunter die Modelle CHANGAN DEEPAL S05, S07 sowie AVATR 06, 07 und 012. Zudem wurde das erste Konzeptfahrzeug von AVATR, Xpectra, der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ausstellung beinhaltete darüber hinaus zukunftsweisende Technologien wie die Golden Shield-Festkörperbatterie, den speziell für Hybridantriebe entwickelten New BlueCore HE1.5NA-Motor, das neue New BlueCore-Elektroantriebssystem sowie das intelligente Fahrerassistenzsystem SDA Pilot. Diese Innovationen stießen bei Fachbesuchern, Branchenexperten und Medienvertretern auf großes Interesse.

Neben der Präsentation neuer Modelle und Technologien bekräftigte Changan sein langfristiges Engagement für den europäischen Markt.

"In Europa, für Europa" bringe den Anspruch und die Entschlossenheit des Unternehmens auf den Punkt, so Zhao Fei, General Manager der China Changan Automobile Group.

"Changan setzt auf nachhaltiges Wachstum und eine tiefgreifende lokale Integration."

Mit über zwei Jahrzehnten Präsenz in Europa - einschließlich F&E-Zentren in Großbritannien, Italien und Deutschland - verfügt Changan über die Fähigkeit, Produkte gezielt an die Bedürfnisse europäischer Kunden anzupassen.

Das europäische Produktportfolio von Changan wird sowohl batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) als auch Plug-in-Hybride (PHEV) umfassen. Den Anfang machen die BEV-Modelle CHANGAN DEEPAL S07 und S05, die als erste Fahrzeuge der Marke in Europa eingeführt werden. Der S07, der bereits erfolgreich in Norwegen und Deutschland eingeführt wurde und demnächst auch in Großbritannien startet, bietet über 150 marktspezifische Anpassungen und hat die 5-Sterne-Höchstbewertung im Euro NCAP-Sicherheitstest erhalten.

Als eines der strategisch wichtigsten Modelle für den europäischen Markt feierte der CHANGAN DEEPAL S05 seine offizielle Europapremiere auf der IAA.

Von der Gründung des Designzentrums in Turin im Jahr 2001 bis zum starken Auftritt auf der IAA Mobility 2025 in München hat sich Changan durch kontinuierliche technologische Innovation und konsequente Marktexpansion zu einem führenden Anbieter entwickelt.

Mit Blick auf die beschleunigte Globalisierung setzt Changan gezielt auf Elektrifizierung und intelligente Technologien als zentrale Kompetenzen - mit dem klaren Ziel, sich als global wettbewerbsfähiger Automobilhersteller zu etablieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

Herr Global PR team

München No.1

80336 München

Deutschland

fon ..: 08613281086282

fax ..: 08613281086282

web ..: https://www.globalchangan.com/

email : global@changan.com.cn

