UZMO 2 exklusiv bei Neuland: Das neue Standardwerk für Visualisierung ist da!

Das neue Buch UZMO 2 - Probleme lösen mit dem Stift von Martin Hausmann ist da - und exklusiv bei Neuland schon erhältlich. Ein weiterer Meilenstein zwischen Neuland und dem Visualisierungs-Pionier.

Eichenzell, September 2025 - Gute Nachrichten für Trainer:innen, Coaches und alle Visualisierungsprofis und die, die es noch werden wollen: Das neue Buch UZMO 2 - Probleme lösen mit dem Stift von Bestsellerautor Martin Hausmann ist ab sofort exklusiv vorab bei Neuland erhältlich.

Mit UZMO 2 setzt Hausmann die Erfolgsgeschichte fort, die mit seinem ersten Werk UZMO begann. Das Buch zeigt praxisnah, wie komplexe Probleme durch Visualisierung verständlich und lösbar werden. Anschauliche Beispiele, inspirierende Methoden und konkrete Anwendungen machen es zum unverzichtbaren Begleiter für alle, die Meetings, Trainings und Workshops lebendig gestalten möchten.

Neuland und Martin Hausmann verbindet seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft. Schon früh erkannte Hausmann die Bedeutung von hochwertigen Visualisierungstools - und Neuland stellte die passenden Marker, Boards und Karten bereit, um Ideen sichtbar zu machen. Aus dieser Symbiose zwischen praktischer Anwendung und Produktinnovation entstand ein gemeinsamer Weg, der die Visualisierungsszene geprägt hat.

"Wer Martin Hausmann kennt, weiß: Seine Bücher sind mehr als Theorie - sie sind ein Aufruf zum Handeln. UZMO 2 motiviert, Stifte in die Hand zu nehmen und Veränderung sichtbar zu machen", sagt Marc Schulze, Geschäftsführer von Neuland GmbH & Co. KG. "Wir sind stolz darauf, diesen besonderen Titel exklusiv und schon vorab unseren Kund:innen anbieten zu können - als Ausdruck unserer jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Martin Hausmann."

Jetzt vorab sichern - exklusiv bei Neuland: www.neuland.com/uzmo2

