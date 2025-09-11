Kingsmen Resources meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 10. September 2025 / IRW-Press / KINGSMEN RESOURCES LTD. (Kingsmen oder das Unternehmen) (TSXV: KNG), (OTC: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass die Herren Scott Emerson, Nick DeMare, Rod Johnston, Kieran Downes, Carlos Garza und Mark J. Pryor auf der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung (die Versammlung) der Aktionäre des Unternehmens am 10. September 2025 zu Direktoren gewählt wurden.

Die Aktionäre verabschiedeten außerdem alle anderen Beschlüsse, einschließlich eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung eines neuen rollierenden 10-prozentigen Omnibus Equity Incentive Plan (der Equity Incentive Plan). Im Equity Incentive Plan, der noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange unterliegt, ist die Ausgabe von Incentive-Aktienoptionen, Deferred Share Units, Performance Share Units, Restricted Share Units, Stock Appreciation Rights und Stock Purchase Rights (zusammenfassend als Zuteilungen bezeichnet) geregelt. Die maximale Anzahl der Aktien, die für die Ausgabe bei Ausübung aller im Rahmen des Equity Incentive Plan gewährten Zuteilungen reserviert sind, darf nicht mehr als 10 % der zum Zeitpunkt der Gewährung einer Zuteilung ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien betragen.

Im Anschluss an die Versammlung ernannte das Board Herrn Scott Emerson zum President und CEO, Herrn Nick DeMare zum CFO und Herrn Harvey Lim zum Corporate Secretary des Unternehmens. Die Herren DeMare, Johnston und Downes wurden in den Prüfungsausschuss berufen.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte gerichtet ist: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Silber-/Goldprojekt Almoloya im ertragreichen Bergbaubezirk Parral in Mexiko gerichtet ist. Die Projekte beherbergen historische, ehemals aktive hochgradige Silberminen und gelten als höffig für weitere Edelmetalllagerstätten, denn es erstreckt sich entlang derselben strukturellen und stratigrafischen Gürtel, die Standort zahlreicher anderer hochgradige Lagerstätten sind. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 1%ige NSR-Royalty auf die Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG;OTCQB: KNGRF;FWB:TUY) und hat seinen Hauptsitz in Vancouver (British Columbia).

Über Las Coloradas

Im Rahmen des Projekts Las Coloradas (8,5 km2 - 3,3 Quadratmeilen) wurde ein historischer Bergbaubezirk konsolidiert, der zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, in denen ASARCO (American Smelting and Refining Company), die in den USA ansässige Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, in der Vergangenheit Abbauarbeiten betrieben hat.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaubezirk Parral innerhalb des Central Mexican Silver Belt, etwa 30 Kilometer südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral bzw. 40 Kilometer östlich der Bergbaubezirke San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen mehrere alte große Minen wie La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara angesiedelt sind. Eine Standortkarte kann unter folgendem Link eingesehen werden: www.kingsmenresources.com/area-history

Für das Board

gez.: Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 6046859316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemeldung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemeldung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

