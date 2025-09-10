Canary Gold Corp. meldet Abschluss einer überzeichneten nicht vermittelten Privatplatzierung

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT UND STELLT KEIN ANGEBOT DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.

Vancouver, British Columbia - 10. September 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) (Canary Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine am 29. August 2025 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.687.500 C$ erzielt hat (das Angebot). Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hatte das Unternehmen das Volumen des Angebots auf 1.687.500 $ aufgestockt.

Das Unternehmen hat 6.750.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von 1.687.500 $ eingenommen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 $ zu kaufen.

Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, der zufolge das Unternehmen das Verfalldatum der Warrants auf ein Datum 20 Tage nach der Herausgabe einer Pressemitteilung, die eine solche Vorfälligkeit bekannt gibt, vorverlegen kann, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an zehn (10) aufeinanderfolgenden Börsentagen mindestens 0,55 $ beträgt. Die Beschleunigungsklausel wird vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Warrants wirksam werden.

In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen an bestimmte Vermittler gezahlt, die sich aus Bargebühren in Höhe von 82.250 $ und 329.000 Stammaktienkaufwarrants (jeder ein Vermittler-Warrant) zusammensetzen. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber, für einen Zeitraum von drei Jahren ab Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 $ zu kaufen; die Vermittler-Warrants unterliegen derselben Beschleunigungsklausel wie die an die Zeichner begebenen Warrants. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird dazu verwendet werden, die Exploration auf dem Projekt des Unternehmens Madeira River in Brasilien voranzutreiben, sowie für allgemeines Betriebskapital. Jegliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegebenen werden, sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe gebunden. Das Angebot unterliegt weiterhin der Zustimmung durch die CSE.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1993) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie diese Begriffe in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert sind) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch gestaffelte Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geplanten Explorations- und Bohrprogramme und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

