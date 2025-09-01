Kenia-Safari-Reisen kombinieren Safaritouren mit Badeurlaub auf einer Keniareise

Wenn sich der Sommer zu Hause wieder zwischen grauen Tagen und kurzen Aufhellungen verliert, wächst das Fernweh nach einem Reiseziel mit Sonnenschein und unvergesslichen, unbeschwerten Momenten. Viele wünschen sich dann ein Kontrastprogramm mit intensiven Erlebnissen, faszinierender Natur und der wohltuenden Stille weitläufiger Landschaften. Kenia ist das ideale Reiseziel dafür: Bei einer spannenden Kenia-Safari-Reise lassen sich einerseits einige der eindrucksvollsten Nationalparks Afrikas entdecken, andererseits Erholung an der Küste des Indischen Ozeans erleben. Kenia-Safari-Reisen.de hat spezielle Kombi-Reisen entwickelt, die eine ideale Kombination aus Safari und Strandurlaub bieten. Die fertig organisierten Keniareisen mit integrierter Safari haben große Vorteile. Die Safaris finden in kleinen Gruppen mit komfortablen Geländewagen statt, denn erst wenn man die Tiere nicht aus überfüllten Minibussen beobachten muss, kommt echtes Safari-Feeling auf.

Kenia-Safari-Reise: Strandtage sind entspannter Beginn und Abschluss der Keniareise

Es ist wirklich zu empfehlen, die Kenia-Reise mit einem Badeaufenthalt an der kenianischen Küste zu beginnen und beenden. Die palmengesäumten Strände an der Nord- und Südküste rund um Mombasa bieten dafür ideale Bedingungen: Feiner Sand, türkisfarbenes Meer und warme Temperaturen sorgen für perfekte Erholung vor und nach den spannenden Tagen auf Safari. Direkt am feinen Sandstrand von Diani Beach liegt das Baobab Beach Resort, eine der beliebtesten Anlagen an Kenias Südküste und perfektes Urlaubshotel für eine kombinierte Kenia-Safari-Reise. Die weitläufige Hotelanlage verteilt sich auf die drei Bereiche Baobab, Kole Kole und Maridadi und ist eingebettet in eine tropische Gartenlandschaft mit mächtigen Affenbrotbäumen. Die 239 komfortablen Zimmer sind stilvoll eingerichtet, viele davon mit Meer- oder Gartenblick. Die Gäste genießen hier All-inclusive-Verpflegung mit reichhaltigen Buffets, mehreren Restaurants und Poolbars sowie ein abwechslungsreiches Freizeit- und Sportangebot. Besonders geschätzt werden das freundliche, überwiegend deutschsprachige Personal und die entspannte Atmosphäre mit klassischer Musik am Abend oder Shows im Amphitheater. Die Anlage bietet zahlreiche Aktivitäten – von Tennis, Tischtennis und Volleyball bis hin zu Windsurfen, Golf oder Tauchgängen (SSI-Tauchbasis). Auch Wellness wird im Baobab Beach Resort großgeschrieben: Ein erweiterter Spa-Bereich mit Open-Air-Jacuzzi, Massageangeboten und Schönheitssalon steht den Gästen zur Verfügung.

Keniareise vom Tsavo bis in die Masai Mara – Kenia-Safari-Reise mit Safari-Vielfalt

Ein wahres Highlight unter den Kenia-Safaris ist die „7-tägige Kenia Safari Rundreise – Out of Africa“. Diese Safarirundreise führt durch einige der spektakulärsten Nationalparks des Landes: von Tsavo Ost über Tsavo West und Amboseli bis zum Lake Naivasha und in die Masai Mara. Die Route wurde so gewählt, dass die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise möglichst viele verschiedene Landschaftsformen und Tierarten erleben können. Bereits der erste Tag im Tsavo-Ost-Nationalpark beginnt mit spannenden Tierbeobachtungen in einer Region, die für ihre roten Elefanten und offenen Savannen bekannt ist. In der Ashnil Aruba Lodge genießen die Gäste der Kenia-Safari-Reise einen weiten Blick auf Wasserlöcher, die regelmäßig von Wildtieren aufgesucht werden. Die Lodge bietet mit ihren komfortablen Zimmern, dem Pool und dem Restaurant einen gelungenen Einstieg in die Safari-Reise durch Kenia. Im Tsavo-West-Nationalpark führt die Route vorbei an den Mzima Springs und entlang des Tsavo River. Die Landschaft ist hügeliger und das Gelände ist dichter bewachsen, sodass sich die Tiere gut verstecken können. Das Severin Safari Camp liegt idyllisch zwischen Schirmakazien. Mit seinen großzügigen Zelten, dem beleuchteten Wasserloch und dem Spa-Bereich bietet es eine außergewöhnliche Kombination aus Natur und Komfort. Der Übergang in den Amboseli-Nationalpark verläuft über das Gebiet der Massai und die Chyulu Hills. In der Ol Tukai Lodge erleben die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise den Blick auf den Kilimanjaro. Oft zeigen sich am späten Nachmittag Elefantenherden vor der majestätischen Kulisse des höchsten Bergs Afrikas. Nach dem Amboseli folgt eine landschaftlich eindrucksvolle Fahrt zum Lake Naivasha im Rift Valley. Der auf rund 1.900 Metern Höhe gelegene See ist von Vulkankegeln und weiten Ebenen umgeben. Besonders Vogelbeobachter kommen hier auf ihre Kosten, denn über 300 Arten – darunter Pelikane, Seeadler und Kormorane – sind rund um den See heimisch. Das stilvolle Enashipai Resort & Spa bietet mit seinen elegant eingerichteten Zimmern, dem guten Essen und den schönen Außenbereichen die ideale Gelegenheit, um sich auf das große Finale der Kenia-Safari-Reise vorzubereiten. Die letzte Station der Rundreise ist die berühmte Masai Mara, die durch ihre enorme Raubtierdichte und ihre weiten Savannen bekannt ist. Ob große Gnuherden während der Migration oder Löwen, Hyänen und Geparden – die Beobachtungsmöglichkeiten sind hier einzigartig. Das Zebra Plains Mara Camp bietet mit seinen voll ausgestatteten Zelten, seiner hervorragenden Lage und seinem stilvollen Ambiente den perfekten Rahmen für intensive Pirschfahrten in einem der artenreichsten Schutzgebiete Ostafrikas. Die Rückreise erfolgt bei dieser Kenia-Safari-Reise per Flug von Nairobi nach Mombasa und ist somit entspannt und komfortabel.

