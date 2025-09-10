Strategische Allianz mit US-Seltene-Erden-Verarbeitungsbetrieb und Abnahme von Seltene-Erden-Materialien aus dem Araxá-Projekt,

Nachgelagerte Allianz mit führendem Magnetlieferanten der US-Regierung positioniert St George als bedeutenden Akteur in der US-amerikanischen Lieferkette für Seltene-Erden-Materialien

- Strategische nachgelagerte Allianz: St George und REAlloys Inc (REAlloys) - ein Unternehmen für die Herstellung von nachgelagerten Magnetmaterialien, kritischen Metallen und Legierungen mit Sitz in Ohio, USA - sind eine strategische Allianz eingegangen, um die hochgradigen Seltene-Erden-Materialien des Weltklasse Araxá-Projekts von St George im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais zu kommerzialisieren.

- REAlloys ist führend in der US-Magnetlieferkette mit Verträgen der US-Regierung: REAlloys produziert Hochleistungs-Magnetmaterialien aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) und Samarium-Kobalt (SmCo) für Organisationen der US-Regierung, darunter die Defense Logistics Agency (DLA) und das AMES National Laboratory (AMES) des US-Energieministeriums, sowie für US-amerikanische Industrieunternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Elektronik.

- Weltklasse-Seltene-Erden-Materialien in Araxá - das größte und höchstgradige karbonatitgehostete REE-Vorkommen in Südamerika und das zweithöchste im westlichen Teil der Welt: Die strategische Allianz erkennt die weltweit bedeutende, hochgradige Seltene-Erden-Ressource in Araxá an - 40,6 Mio. t mit 4,13 % TREO (1) - sowie die günstige Projektlogistik, die eine beschleunigte Entwicklung unterstützt.

St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es ein Memorandum of Understanding (MoU) mit REAlloys Inc (REAlloys) unterzeichnet hat, um eine strategische Allianz zu schaffen, bei der beide Parteien bei der Kommerzialisierung der Seltene-Erden-Ressource des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen, fortgeschrittenen, hochgradigen Araxá-Niobium-Seltene-Erden-Projekts in Minas Gerais, Brasilien (Projekt) zusammenarbeiten.

(1) Für Details zur Mineralressourcenschätzung siehe Tabelle 1 unten und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 6-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02991603-6A1283099&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Über das Araxá-Projekt:

St George erwarb am 27. Februar 2025 100 % des Araxá-Projekts. Araxá ist ein risikominimiertes, potenziell Weltklasse Seltene-Erden- und Niobium-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, das an die weltweit führenden Niobium-Bergbauaktivitäten von CBMM angrenzt.

Die Region um das Araxá-Projekt verfügt über eine lange Geschichte der kommerziellen Niobium-Produktion und bietet Zugang zu Infrastruktur und einer qualifizierten Belegschaft.

St George hat staatliche Unterstützung für beschleunigte Projektgenehmigungen ausgehandelt, ein hochqualifiziertes lokales Team zusammengestellt und Beziehungen zu wichtigen Parteien und Behörden in Brasilien aufgebaut, um das Projekt durch Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzutreiben.

St George wurde ausgewählt, an der MagBras-Initiative der Bundesregierung teilzunehmen - einem Programm, das auf die Schaffung einer integrierten und nachhaltigen Lieferkette für Seltene-Erden-Produkte, einschließlich der Produktion von Permanentmagneten vollständig innerhalb Brasiliens, abzielt - und hat im Oktober 2024 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesstaat Minas Gerais unterzeichnet, gemäß der der Staat bei der Beschleunigung von Genehmigungen für das Araxá-Projekt unterstützen wird.

Diese Beziehungen unterstreichen St Georges Strategie, sich mit der brasilianischen Regierung und den Wirtschaftssektoren sowie mit der lokalen Gemeinschaft zu integrieren, um eine einheitliche und reibungslose Entwicklung des Araxá-Projekts zu unterstützen.

Jett Capital Advisors LLC (Jett) ist Finanzberater von St George in Bezug auf den US-Markt (einschließlich des MoU). Für laufende Dienstleistungen an St George erhält Jett eine Vergütung in Form von 15.000.000 Optionen, ausübbar zu 0,044 $ je Aktie, am oder vor 2 Jahren ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen wird die Optionen gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgeben.

Autorisierte Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Medien- und Investorenbeziehungen

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Erklärung der sachkundigen Person - Mineralressourcenschätzung:

Herr Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung und historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf und geben zutreffend die Informationen und unterstützende Dokumentation wieder, die von Herrn Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Nicholls ist eine sachkundige Person (Competent Person) und Fellow des Australian Institute of Geoscientists. Herr Nicholls ist Principal Consultant von EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsfirma, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- und Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Nicholls verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den betrachteten Lagerstättentyp sowie auf die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Herr Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf und geben zutreffend die Informationen und unterstützende Dokumentation wieder, die von Herrn Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Silva ist eine sachkundige Person (Competent Person) und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Herr Silva ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einer unabhängigen Beratungsfirma, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- und Seltene-Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den betrachteten Lagerstättentyp sowie auf die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen aus den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 1. April 2025: Erstmalige hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Inhalt, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person präsentiert werden, nicht wesentlich von den ursprünglichen Marktmitteilungen abweichen.

Erklärung der sachkundigen Person:

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf und geben zutreffend die Informationen und unterstützende Dokumentation wieder, die von Herrn Carlos Silva, Senior Geologe bei GE21 Consultoria Mineral, geprüft wurden. Herr Silva ist eine sachkundige Person (Competent Person) und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists.

GE21 ist eine unabhängige Beratungsfirma, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den betrachteten Lagerstättentyp sowie auf die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen aus den folgenden Berichten, die auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

- 6. August 2024: Erwerb des hochgradigen Araxá-Niobium-Projekts

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Explorationsergebnisse wesentlich beeinflussen würden, und dass sich die Ergebnisse nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Inhalt, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person präsentiert werden, nicht wesentlich von den ursprünglichen Marktmitteilungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und des Managements des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Leistung.

Beispiele für in dieser Mitteilung verwendete zukunftsgerichtete Aussagen sind die Verwendung der Wörter kann, könnte, glaubt, schätzt, Ziele, erwartet oder beabsichtigt sowie andere ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen beruhen auf einer Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Handlungen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung als wahrscheinlich angesehen werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können erheblich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich etwaiger fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX-Notierungsregeln übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt. Das Dokument enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung aktuell sind.

Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form dargestellt und erhebt nicht den Anspruch, vollständig oder allumfassend zu sein. Empfänger sollten sich nicht auf sie als Grundlage für Investitionsentscheidungen verlassen, da sie weder Ihre Anlageziele, noch Ihre finanzielle Situation oder Bedürfnisse berücksichtigt. Diese Faktoren sollten - mit oder ohne professionelle Beratung - bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob eine Investition geeignet ist.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, Aufforderung oder Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen der jeweiligen Jurisdiktion verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die für ihre Jurisdiktion geltenden Beschränkungen informieren, da ein Versäumnis dies zu tun zu einem Verstoß gegen die Wertpapiergesetze dieser Jurisdiktion führen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, finanziellen Umstände oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen an bestimmte Personen gedacht.

Empfänger sollten professionellen Rat einholen, wenn sie entscheiden, ob eine Investition geeignet ist. Alle Wertpapiertransaktionen beinhalten Risiken, darunter (unter anderem) das Risiko nachteiliger oder unerwarteter Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich verbundener Gesellschaften), deren Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keinerlei Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich durch Fahrlässigkeit) entstehen, wenn jemand aufgrund dieses Materials handelt oder es unterlässt zu handeln.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02991603-6A1283099&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

St. George Mining Limited

John Prineas

Suite 2, 28 Ord Street

WA 6005 West Perth

Australien

email : info@stgm.com.au

Pressekontakt:

St. George Mining Limited

John Prineas

Suite 2, 28 Ord Street

WA 6005 West Perth

email : info@stgm.com.au