Flexible Förderspiralen ermöglichen schonende und effiziente Schüttgut-Handhabung

Individuell anpassbare Förderspiralen sorgen für störungsfreie Förderung empfindlicher Schüttgüter.

In der Schüttguttechnik kommt es insbesondere bei der Förderung empfindlicher Materialien auf eine möglichst schonende Handhabung an. Eine bewährte Lösung bieten dabei flexible Förderspiralen , die sich durch ihre anpassungsfähige Bauweise und hohe Betriebssicherheit auszeichnen. Sie ermöglichen den Transport von pulverförmigen, körnigen oder auch faserigen Stoffen ohne signifikante Materialveränderungen oder Rückstände in der Förderleitung.

Die Spiralen bestehen aus robustem Federstahl oder Edelstahl und werden in einem flexiblen Kunststoffrohr geführt. Durch ihre modulare Bauweise lassen sie sich individuell an räumliche Gegebenheiten und Prozessanforderungen anpassen - auch bei engen Radien oder komplexen Förderstrecken. Das macht sie besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel-, Kunststoff- oder Futtermittelindustrie, wo Hygiene, Produktschonung und Prozesssicherheit höchste Priorität haben.

Ein weiterer Vorteil liegt im wartungsarmen Betrieb: Da keine beweglichen Teile wie Lager oder Getriebe in der Förderstrecke selbst verbaut sind, reduziert sich der mechanische Verschleiß erheblich. Zudem ermöglichen die Spiralen eine kontinuierliche Förderung mit gleichbleibender Förderleistung, unabhängig von der Auslastung oder der Beschaffenheit des Förderguts.

Durch ihre Vielseitigkeit lassen sich die Systeme sowohl für horizontale als auch für vertikale Förderaufgaben einsetzen. Der einfache Aufbau erleichtert zudem die Reinigung und den Austausch einzelner Komponenten. Anwender profitieren von einer hohen Verfügbarkeit und einem wirtschaftlichen Betrieb über viele Jahre hinweg.

Weitere Informationen zu flexiblen Fördersystemen und technischen Details finden sich unter wildfellner.at .

Die Firma Wildfellner GmbH ist sowohl für ihre hochwertigen Produkte wie auch für ihre nunmehr fast 40jährige Erfahrung auf dem Gebiet der achsenlosen Fördertechnik bekannt.

Mit den achsenlosen Spiralfördersystemen wollen wir auch zukünftig für sämtliche Industriebereiche optimale Fördertechnik gewährleisten. Wir bieten individuelle Lösungen von der Beratung, der kundengerechten Planung, der Fertigung bis hin zur Montage.

Die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist jedenfalls mehr als überzeugend.

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden eine optimale Förderanlage mit geringstmöglichem Aufwand zu realisieren. Maximaler Nutzen bei geringem Investitionsaufwand.

Die Vorteile der achsenlosen Wildfellner Spiralförderanlagen:

* Ein hoher Füllgrad erlaubt hohe Förderleistung bei geringem Energieverbrauch

* Geringe Wartung durch den Wegfall von Ketten, Zwischenlagern, Umlenkrollen, etc...

* geräuscharm, staubfrei, materialschonend und minimale Entmischung

* Transport in geschlossenen Rohren und U-Trögen von horizontalen bis vertikalen Förderverläufen

* Know-How und neueste technische Entwicklungen aus fast 40 Jahren Erfahrung

