Menschen als Erfolgsfaktor: HotelPartner stellt Mitarbeitende in den Mittelpunkt seiner Zukunftsstrategie

Mit gelebter Eigenverantwortung, offener Fehlerkultur und klaren Rollen baut HotelPartner seine HR-Kompetenz aus - für eine stärkere Bindung und Servicequalität in der Hotellerie.

HotelPartner Revenue & Profit Management entwickelt im Zuge seiner Neuausrichtung nicht nur technische Innovationen weiter, sondern auch die internen Team- und Führungsstrukturen. Die neu definierten Verantwortungsbereiche sorgen für mehr Eigenverantwortung und gezielte Effizienzsteigerung. Ein entscheidender Schritt in einer Branche, die zunehmend von technologischen Umbrüchen und wirtschaftlichem Druck geprägt ist.

"Seit unserer Gründung ist die Entwicklung unserer Mitarbeitenden einer der zentralen Grundpfeiler des Unternehmens. Je stärker die Teams in Eigenverantwortung, Konfliktfähigkeit und Zusammenarbeit wachsen, desto besser performen unsere Partnerhotels. Am Ende profitieren Gäste und Hoteliers gleichermassen", betont Lars Meier, COO bei HotelPartner Revenue & Profit Management.

Klare Strukturen für mehr Wirkung

Darüber hinaus sind die Aktivitäten des Unternehmens nun in vier Kernbereiche gegliedert: Revenue Consulting, Revenue Trading, Revenue Management sowie den Service Desk, der wiederum in Implementation und Content Management aufgeteilt ist. Ergänzt wird dies durch den Bereich Integration, der eine reibungslose Anbindung von Prozessen und Systemen sicherstellt. In diesem Zuge wurden Schlüsselpositionen gezielt mit Top-Talenten aus den eigenen Reihen besetzt.

"Wir fördern eine offene Fehlerkultur, weil sie die Basis für nachhaltiges Lernen und Innovation ist - sowohl für uns als Unternehmen als auch für den Service, den wir unseren Partnern bieten", ergänzt Oliver Meyer, Gründer und CEO von HotelPartner Revenue & Profit Management.

Fokus auf Ausbildung und Weiterentwicklung

Der aktuelle Transformationsprozess ist vor allem ein HR-Projekt mit einem klaren Ziel: ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Offenheit, Lernbereitschaft und konstruktive Auseinandersetzung zum gelebten Alltag gehören. Eine wertschätzende Lernkultur dient als wichtiger Hinweis zur Optimierung von Prozessen. Unterschiedliche Meinungen und herausfordernde Situationen sieht das Unternehmen als Anlass für gemeinsame Lösungsfindung und Weiterentwicklung.

Daniela Schelski, Senior Chief People & Culture bei HotelPartner Revenue & Profit Management, fügt hinzu: "Einige Mitarbeitende starten ohne spezifische Vorkenntnisse. Sie werden durch uns umfassend in der Komplexität des Revenue Managements und der verschiedenen Systeme geschult. Wir begleiten die Mitarbeitenden während der ersten sechs Monate intensiv und fördern anschliessend ihre individuelle Weiterentwicklung, beispielsweise durch Führungs- oder fachspezifische Schulungen. Wir geben ihnen berufliche Zukunftsaussichten und der Mitarbeitende übernimmt dadurch eigenverantwortlich eine wichtige Rolle im Unternehmen."

Starker Zusammenhalt auch im Remote-Setting

Regelmässige persönliche Treffen und gemeinsame Aktivitäten stärken insbesondere im Remote-Setting den Zusammenhalt und schaffen Vertrauen. Ein Faktor, der sich direkt in der Zusammenarbeit mit den Hotels widerspiegelt. So profitieren Partnerhotels von Fachkräften, die nicht nur technisch exzellent ausgebildet sind, sondern auch ein starkes Wertesystem leben und konstant bessere Ergebnisse erzielen. Technologische Innovationen wie die optimierte HotelPartner Performance-Plattform oder die Web Booking Engine B.E. Quick bleiben wichtige Erfolgsbausteine.

Mensch + Technologie als Erfolgsformel

Mit der Kombination aus technischer Kompetenz, menschlicher Führung und klarer Vision verschafft sich HotelPartner einen Wettbewerbsvorteil, der weit über klassische Servicequalität hinausgeht und der messbar zu mehr Umsatz, Profitabilität und gesteigertem Gästeerlebnis führt. Denn nur wer intern stark aufgestellt ist, kann extern dauerhaft Spitzenleistung erbringen.

Zudem positioniert sich das Unternehmen zunehmend als strategischer Impulsgeber für ganzheitliches Profit-Management. Durch ein starkes Partnernetzwerk etablierter Dienstleister kann HotelPartner Hoteliers nicht nur absichern, sondern ihren wirtschaftlichen Erfolg aktiv steigern - und das in einem immer komplexeren Marktumfeld.

