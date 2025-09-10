Silber nun in der Liga der kritischen Metalle

In den USA gibt es seit 2017 eine Liste kritischer Mineralien, laut dem US Geological Survey ist nun auch Silber mit von der Partie.

Kritische Mineralien zeichnen sich durch ihre Unentbehrlichkeit für die nationale Sicherheit und die Wirtschaft aus. Und ihre Versorgung ist potenziell gefährdet. Auch die USA wollen sich also von Abhängigkeiten vom Rohstoffeinfuhren möglichst abkoppeln. Warum jetzt Silber? Weil Silber nicht nur für die Schmuckbranche wichtig ist und als Wertaufbewahrungsvehikel gute Dienste leisten kann, sondern Silber ist unentbehrlich für die zunehmende Technologisierung unserer Welt. Die Photovoltaikbranche, die Herstellung von Batterien oder der Medizinbereich, sie alle brauchen Silber. In Lithiumbatterien beispielsweise erhöht Silber die Lebensdauer und vermindert ein Kurzschlussrisiko. Eine Welt ohne die Lithium-Ionen-Batterien ist heute schon gar nicht mehr vorstellbar.

Beim Silber herrscht auf der Angebotsseite ein strukturelles Defizit, während die Nachfrage immer weiter anwächst. Rund 837 Millionen Unzen Silber werden dieses Jahr fehlen, dies ist mehr als die globale Jahresproduktion ausmacht. Dass der Silberpreis die 40-US-Dollar-Marke überspringen konnte, dies nach 14 Jahren, sollte also nicht verwundern. Viele Analysten sehen noch großes weiteres Potenzial nach oben, gehen von einer deutlichen Unterbewertung beim Silber aus. Doch nun scheint sich auch bei Anlegern die Attraktivität von Silberinvestments zu manifestieren. Auch die Silber-ETFs erfreuen sich gerade an Zuflüssen. Das Gold-Silber-Verhältnis ist gesunken und ist nur leicht überdurchschnittlich. Mehr als die Hälfte des Silberbedarfs wird von der Industrie aufgesaugt. Gut, dass es Bergbaugesellschaften gibt, die Silber in den Projekten besitzen.

Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Das zweite Quartal brachte mehr verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen.

Skeena Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-si... -entwickelt in British Columbia ein hochgradiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

