Wiederverwertbaren Materialien zu unseren Partnern auf den Wertstoffhöfen bringen könne

Ihr Ansprechpartner, wenn es um Schrott in Dortmund geht

Schrott hat viele verschiedene Gesichter. Für die meisten Menschen ist das Wort „Schrott“ negativ behaftet und wird mit Abfall und Wertlosigkeit in Verbindung gebracht. Für uns hat das Wort Schrott jedoch eine ganz andere Bedeutung. Vielmehr sehen wir in Schrott die Möglichkeit, begrenzte Ressourcen zu schonen und durch die Wiederverwertung von Altmetallen auch einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten.

Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihren Schrott einzusammeln und diesen anschließend wiederzuverwerten, sodass die Altmetalle wieder der Industrie zugeführt werden können, ohne dass dabei Neumetalle erzeugt werden müssen.

Unser kostenloser Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbetreibende und öffentliche Institutionen.

Welchen Schrott holen wir in Dortmund und Umgebung kostenlos ab?

Für unsere kostenlose Schrottabholung im Raum Dortmund kommen abgesehen von Sondermüll jegliche Arten von Schrott in Betracht. Insbesondere Elektroschrott und Altmetalle holen wir gerne ab. Doch auch Mischschrott, welcher oftmals einen niedrigen Reinheitsgrad aufweist, kommt für unsere Schrottabholung in Dortmund infrage.

Auch einfache Haushaltsgeräte, wie beispielsweise

kaputte oder funktionierende Kühlschränke

Trockner und Waschmaschinen

Backöfen

Mikrowellen

und viele weitere Gegenstände holen wir gerne bei Ihnen ab.

https://schrottabholung.org/schrottabholung-dortmund/

So funktioniert die kostenlose Schrottabholung in Dortmund

Kontaktieren Sie uns!

Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin zur Schrottabholung an Ihrem Wunschort. Je mehr Informationen Sie uns über Art, Menge und Aufenthaltsort des Schrotts geben, desto besser können wir die Abholung planen.

[*]Ausbauarbeiten und Abholung

Sofern eine Demontage oder Entrümpelungsarbeiten notwendig sind, übernehmen wir diese gerne kostenlos. Unsere Mitarbeiter sind für Demontagearbeiten bestens geschult und ausgerüstet. Sie können sich auf einen reibungslosen Ablauf verlassen und müssen selbstverständlich nicht selbst tätig werden. Ihren Schrott transportieren wir anschließend ab. Die Schrottabholung in Dortmund ist für Sie somit innerhalb kürzester Zeit erledigt.

[*]Wiederverwertung und Entsorgung

Wir garantieren Ihnen eine saubere Trennung und Zerlegung Ihres Schrotts, sodass wir die wiederverwertbaren Materialien zu unseren Partnern auf den Wertstoffhöfen bringen können. Die restlichen wertlosen Teile entsorgen wir ordnungsgemäß. Sofern Sie wünschen, erhalten Sie von uns auch einen Entsorgungsnachweis.

Möchten Sie unseren Service in Dortmund in Anspruch nehmen?

Dann kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag und darüber, Ihnen und der Umwelt mit unserer Schrottabholung in Dortmund etwas Gutes zu tun.