Schrottankauf in Dortmund > Wir kaufen alle Schrott

Schrottabholung.org: Ihr lokaler Schrotthändler in Dortmund und Umgebung

Seit mehr vielen Jahren sind wir von Schrottankauf-NRW als mobile Schrotthändler in Dortmund und Umgebung unterwegs. Sowohl privaten Kunden als auch Gewerbetreibenden und Unternehmen bieten wir im Raum DORTMUND eine kostenlose Schrottabholung und einen Schrottankauf zu lukrativen Ankaufspreisen an.

Kostenlose Schrottabholung in Dortmund: unser Beitrag zum Klimaschutz

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht unsere kostenlose Schrottabholung, die wir Ihnen in Dortmund und Umgebung auch bei kleineren Mengen Schrott gerne anbieten. Abgesehen von Sondermüll holen wir grundsätzlich jegliche Arten von Schrott ab. Selbst einfacher Mischschrott kommt für unsere kostenlose Schrottabholung infrage.

Teilen Sie uns mit, wann wir Ihren Schrott abholen sollen und wir fahren Ihren Wunschort im Raum Dortmund an. Aufgrund unserer hohen Mobilität sind wir bei der Terminfindung flexibel und auch kurzfristig erreichbar.

Mit unserer kostenlosen Schrottabholung werden Sie unkompliziert und einfach entlastet und sparen sich die Fahrt zu einem stationären Schrotthändler oder dem Schrottplatz. Darüber hinaus trägt unsere Schrottabholung zum Umwelt- und Klimaschutz bei und schont aufgrund der anschließenden Wiederverwertung wertvolle Ressourcen.

Schrottankauf in Dortmund für größere Mengen Schrott

Da Sie auch finanziell von unserer Zusammenarbeit profitieren sollen, bieten wir Ihnen in Dortmund neben einer kostenlosen Schrottabholung auch einen professionellen Schrottankauf zu fairen und transparenten Preisen an.

Wir kaufen neben herkömmlichem Schrott auch alte und defekte Autoteile an. Von hohem Interesse sind dabei:

Klassische Verbrennungsmotoren (Diesel und Benziner)

Getriebe

Auspuffanlagen

Katalysatoren

Die Preise bemessen sich nach Art, Menge und Reinheitsgrad des abgeholten Schrotts. Darüber hinaus sind unsere Preise mit den tagesaktuellen Marktpreisen der einzelnen Schrottsorten gestaffelt, sodass unsere Ankaufspreise transparent und nachvollziehbar sind. Gerne machen wir Ihnen schon vor Abholung ein unverbindliches Preisangebot für Ihren Schrott. Nennen Sie uns dafür alle relevanten Informationen zu Ihrem Schrott.

Möchten Sie unseren Service in Anspruch nehmen?

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0163/ 20 49 842 oder über unsere E-Mail-Adresse info@schrott-ankauf-nrw.de .

Mehr Informationen rund um unseren Service in Dortmund und Umgebung finden Sie unter https://schrottabholung.org/schrottankauf-dortmund/ .

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

-Ihr Team von schrottabholung.org