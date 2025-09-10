WebSeo GmbH: Praxis Website erstellen zum Festpreis von 49,99 € / Monat (inkl. MwSt.)Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-09-10 08:02.
Arzt-Website/Praxis-Homepage für 49,99 €/Monat (inkl. MwSt.): Inhalte, Bilder, Domain, Hosting, DSGVO & SEO inklusive. WebSeo GmbH liefert alles aus einer Hand.
Die WebSeo GmbH bietet ein All-inklusive-Paket, mit dem Praxen ihre Arzt-Website erstellen lassen - für 49,99 € pro Monat (inkl. MwSt.). Das Angebot richtet sich an Ärzte, Zahnärzte, Kieferorthopäden, Tierärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Physio- und Ergopraxen, MVZ und Kliniken. Ziel ist eine moderne, rechtssichere und lokal sichtbare Website - ohne Mehraufwand für die Praxis.
Leistungen im Überblick (All-inklusive)
Komplette Umsetzung: individuelles Praxis-Design mit bis zu 10 Seiten - _Praxis Homepage erstellen_ _ / _ _Praxis Webseite erstellen_ _ / _ _Praxis Website erstellen_ .
Inhalte & Bilder: professionelle Texterstellung und lizenzierte Bilder passend zum Fachgebiet.
Technik & Sicherheit: Domain (.de/.com), Hosting in Deutschland, E-Mail-Adressen, SSL, tägliche Backups und regelmäßige Updates.
Recht & Qualität: DSGVO-konform, Impressum, Datenschutz, barrierefrei Umsetzung.
Auffindbarkeit: grundlegende SEO, Schema.org, klare Struktur für starke lokale Sichtbarkeit.
"Praxen möchten eine Arzt-Homepage erstellen lassen, die gefunden wird, Vertrauen aufbaut und zuverlässig läuft. Genau das liefern wir - zum fairen Festpreis", sagt Sven Hauswald, Geschäftsführer der WebSeo GmbH.
Spezialisierungen nach Fachrichtungen
Webdesign Arztpraxis - klare Struktur, Termin- und Kontaktoptionen.
Webdesign Zahnarzt - Leistungen, Prophylaxe, Team, Galerie; _Zahnarzt Website erstellen_.
Webdesign Tierarzt - Sprechzeiten, Notfälle, Anfahrt; _Tierarzt Homepage erstellen_.
Preis & Konditionen: 49,99 € pro Monat (inkl. MwSt.), Mindestlaufzeit 24 Monate, keine versteckten Kosten.
Optional: Pflege von Google-Einträgen und Branchenverzeichnissen (Local-SEO-Ergänzung).
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Praxis Webseiten
Herr Sven Hauswald
Röderstraße 1
01454 Radeberg
Deutschland
fon ..: 03528 4029727
web ..: https://praxis-webseiten.com
email : info@praxis-webseiten.com
Seit 2006 entwickelt die WebSeo GmbH Praxis-Webseiten für medizinische Einrichtungen - mit Fokus auf Qualität, Rechtssicherheit und lokale Sichtbarkeit. Das Unternehmen liefert Komplettlösungen aus einer Hand: Konzeption, Inhalte, Technik, Sicherheit, SEO und laufende Betreuung.
