Glasfasernetz für den Kreis Kleve:Nachfragebündelung wird verlängert

Geförderter Glasfaserausbau im Kreis Kleve - Nachfragebündelung geht in die Verlängerung

Vreden, 08.09.2025 - Die epcan GmbH aus Vreden (NRW) hat den Zuschlag für den geförderten Breitbandausbau im Kreis Kleve für 15 Städte und Kommunen erhalten. Ziel ist es, unterversorgte Haushalte mit leistungsfähiger Glasfaser bis ins Gebäude zu versorgen.

Seit Mai 2025 haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich innerhalb der Nachfragebündelung einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu sichern. Aufgrund der großen Nachfrage und vieler Rückmeldungen aus der Region wird die Nachfragebündelung verlängert: Bürgerinnen und Bürger haben jetzt bis zum 18. Oktober 2025 die Möglichkeit, sich den kostenlosen Glasfaseranschluss zu sichern.

Dieses Angebot richtet sich an über 8.300 Haushalte, deren Adressen im förderfähigen Ausbaugebiet liegen. Der Anschluss wird im Rahmen des geförderten Projekts kostenfrei bis ins Gebäude verlegt. Zusätzlich zum Gestattungsvertrag können Interessierte einen der vergünstigten Tarif-Verträge abschließen, um direkt auf dem Glasfasernetz zu surfen.

Ein Glasfaseranschluss bedeutet nicht nur moderne, stabile und schnelle Internetverbindungen, sondern auch eine langfristige Wertsteigerung der Immobilie - für Eigentümer ebenso wie für Mieter.

Verlängerte Frist: vergünstigte Konditionen bis zum 18. Oktober 2025

Alle Haushalte im förderfähigen Gebiet können die vergünstigten Konditionen jetzt noch bis zum 18. Oktober 2025 nutzen. Wer sich in diesem Zeitraum anmeldet, profitiert weiterhin vom kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus.

Wichtig zu wissen:

Das Glasfasernetz wird unabhängig von einer Teilnehmerquote ausgebaut. Ob Ihre Adresse zum förderfähigen Gebiet gehört, lässt sich ganz einfach online unter www.epcan.de/verfuegbarkeit prüfen.

Persönliche Beratung

Auf der Projektwebseite finden Sie alle Informationen zum geförderten Glasfaserausbau, Standorte der Beratungsstellen sowie die Möglichkeit, einen Beratungstermin zu vereinbaren oder direkt online den Auftrag abzuschließen.

Das Team der epcan GmbH ist ebenfalls telefonisch oder per E-Mail für Fragen, Beratung und Vertragsabschluss erreichbar:

02564 - 98 99 610

epcan@epcan.de

Weitere Details, Videos und das Online-Formular zur Vertragsunterzeichnung finden Sie unter:

www.epcan.de/kreis-kleve

Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes wird eine zukunftssichere digitale Infrastruktur geschaffen, die sowohl private Haushalte als auch Unternehmen nachhaltig stärkt. Die epcan GmbH freut sich, den Kreis Kleve weiterhin auf dem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

epcan GmbH

Robin Kodera

Stadtlohner Str. 6

48691 Vreden

Deutschland

fon ..: 02564/883374

web ..: https://www.epcan.de

email : marketing@epcan.de

Die epcan Gruppe hat sich in den Bereichen Breitband und Cloud spezialisiert. Mit eigenen ISO-Zertifizierten Rechenzentren in der Region bietet Sie über 1.000 Unternehmenskunden sichere private Cloud-Dienste an. Der Breitbandbereich umfasst Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Glasfasernetzen. Es werden sowohl Eigenwirtschaftlich als auch Förderprojekte umgesetzt.

Pressekontakt:

epcan GmbH

Herr Robin Kodera

Stadtlohner Str. 6

48691 Vreden

fon ..: 02564/883374

email : marketing@epcan.de