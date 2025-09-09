Military Metals schließt Feldprogramm auf seinem Antimon-Gold-Grundstück Last Chance in Nevada ab und identifiziert dabei Bohrzi

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 9. September 2025 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen oder MILI) freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines Feldprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Grundstück Last Chance bekannt zu geben, das sich 18 Kilometer westlich der Goldmine Round Mountain von Kinross Gold im südlichen Zentrum von Nevada befindet. Der Zweck des Feldprogramms bestand darin, geologische Strukturen zu kartieren, wobei sowohl bekannte mineralisierte Strukturen als auch potenzielle zusätzliche Strukturen, die genau abgegrenzt werden konnten, im Fokus standen. Für die Analyse wurden 49 Aufschlüsse auf dem Grundstück herangezogen. Last Chance ist ein historischer Produzent, jedoch wurden dort noch nie moderne Explorationsmethoden angewendet.

Highlights:

· Historischer Produzent: Während des Ersten Weltkriegs wurden Berichten zufolge 400 Tonnen Material mit einem durchschnittlichen Antimongehalt von 20 % verschifft, und 1939 wurden 29 Tonnen mit einem durchschnittlichen Antimongehalt von 45 % verschifft;1

· In den Jahren 1941-42 wurden über 200 Tonnen gefördertes Antimon verschifft. Die letzte gemeldete Produktion erfolgte 1958 und umfasste 44 Tonnen mit einem Gehalt zwischen 10 und 15 % Antimon;1

· Strukturelle Messungen an 49 Aufschlüssen unter Verwendung der GPS-Steuerung der ESRI Field Maps-App wurden durchgeführt;

· Erstellung von 3D-Projektionen der Strukturen in Datamine Studio RM zur Generierung von Bohrzielen;

· Frühere Probenahmen des Unternehmens ergaben 6,66 % und 11,61 % Stibnit, wobei die Werte zwischen 0,005 % und 11,61 % Stibnit lagen. Diese Werte wurden in Quarz-Karbonat-Adern und mit Quarz-Karbonat gefluteten metasedimentären Wirtsgesteinen an mindestens drei Standorten über eine Entfernung von 1 Kilometer gefunden (siehe auch MILI-Pressemitteilung vom 19. Juni 2025).

· Kürzlich wurden weitere stibnitreiche Quarzaderproben identifiziert (Bild 3 unten).

Scott Eldridge, CEO und Director, erklärte: Wir freuen uns, über die unabhängigen Ergebnisse eines professionellen Strukturgeologen berichten zu können, die uns dabei geholfen haben, vorrangige Bohrziele zu identifizieren. Last Chance ist ein historischer Produzent in einem erstklassigen Bergbaugebiet, in dem moderne Explorationsmethoden nie zum Einsatz kamen. Wir freuen uns darauf, die identifizierten Bohrziele weiter zu verfeinern, um eine neue Entdeckung zu machen. Die US-Regierung hat die Finanzierung für Projekte im Bereich kritischer Mineralien - darunter Antimon - im Rahmen einer umfassenderen Initiative zur Sicherung der heimischen Lieferketten und zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Quellen wie China deutlich aufgestockt. Die USA benötigen aus mehreren strategischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Gründen dringend eine heimische Antimonproduktion. Antimon ist der Dreh- und Angelpunkt in den Bereichen Verteidigung, Energie und Technologie.

Historische Infrastruktur wie ein Schacht, drei Stollen, Halden und die Ruinen einer Mühle sind noch vor Ort vorhanden. Abgesehen von begrenzten Explorationsarbeiten mit Schwerpunkt auf Gold in den 1980er Jahren gab es auf dem Grundstück bis zum Erwerb durch das Unternehmen keine Explorationsaktivitäten. Das Grundstück Last Chance wurde ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und zunächst für die Gewinnung von Antimon erschlossen, gefolgt von wiederholten Phasen kleinerer Produktion bis in die 1950er Jahre, wobei sich die Explorationsbemühungen in den 1980er Jahren auf Gold konzentrierten. Laut einem Bericht des Nevada Bureau of Mines wurden während des Ersten Weltkriegs angeblich 400 Tonnen Material mit einem durchschnittlichen Antimongehalt von 20 % verschifft, und 1939 wurden 29 Tonnen mit einem durchschnittlichen Antimongehalt von 45 % verschifft. In den Jahren 1941-42 wurden über 200 Tonnen abgebautes Antimon verschifft. Die letzte gemeldete Produktion erfolgte 1958 und umfasste 44 Tonnen mit einem Antimongehalt zwischen 10 und 15 %. Die Mine wurde durch einen 180 Fuß tiefen Schacht mit insgesamt 300 Fuß Stollen auf den Ebenen 60, 80, 96, 126 und 175 Fuß erschlossen. Ein Stollen verband sich mit der 126-Fuß-Ebene. Weitere Arbeiten an anderen Stellen des Grundstücks umfassten einen 180 Fuß langen Stollen, mehrere Tagebaustätten und kurze Stollen.

Die Antimonmineralisierung bei Last Chance wird sowohl strukturell als auch stratigraphisch kontrolliert. Ein kürzlich von dem Strukturgeologen Dr. John Federowich abgeschlossenes Feldprogramm hat Details über die komplexe strukturelle Beschaffenheit des Grundstücks und deren Auswirkungen auf die Mineralisierung geliefert, sowohl in Bezug auf die historische Ausbeutung als auch, was noch wichtiger ist, auf das Potenzial für weitere Ausbeutung. Strukturelle Messungen wurden an 49 Aufschlüssen auf dem gesamten Grundstück durchgeführt; die genaue Standortkontrolle erfolgte mithilfe eines differentiellen GPS-Systems und einer digitalen Kartierungs-App von ESRI. Auf der Grundlage dieser Messungen wurde eine Formlinienkarte der Schieferung und Verwerfungen erstellt, zusammen mit 3D-Projektionen der Strukturen zur Generierung von Bohrzielen in einem Bericht, der von Karten begleitet wird, von denen eine unten abgebildet ist.

BILD 1: Strukturelle Kartierung auf dem Grundstück Last Chance; beachten Sie die alten

Mühlenfundamente und Abfalldeponien im Hintergrund

BILD 2: Karte der lithologischen Kontakte

BILD 3: Probe einer mineralisierten Quarzader, Grundstück Last Chance (Gehalt unbekannt)

Die Empfehlungen von Dr. Federovich umfassen eine detaillierte strukturelle Kartierung, bei der intensive Eisenkarbonat-Alterationen und Quarz-Karbonat-Brekzienadern beobachtet wurden; auch die Ränder der intensiv alterierten Zone erfordern zusätzliche Aufmerksamkeit. Obwohl die Oberfläche des Grundstücks durch historische Bergbauaktivitäten gestört wurde, wurde empfohlen, eine Bodenuntersuchung in Betracht zu ziehen. Die relativen Vorteile von Reverse-Circulation-Bohrungen gegenüber Diamantbohrungen in einem Gebiet, in dem unterirdische Arbeiten Letztere erschweren könnten, wurden ebenfalls diskutiert. Das Unternehmen bewertet die Empfehlungen im Rahmen seines zukünftigen Programms in Last Chance.

Investor Relations Engagement

Am 8. September 2025 schloss das Unternehmen einen Medien-Dienstleistungsvertrag (die i2i-Vereinbarung) mit der i2i Marketing Group, LLC (i2i) ab. Gemäß den Bedingungen des i2i-Vertrags wird i2i dem Unternehmen unter anderem Marketingdienstleistungen erbringen, darunter Social-Media-Management, Erstellung von Inhalten, Vertrieb, digitales Marketing, digitale Werbung und alle anderen Marketingdienstleistungen, die zwischen dem Unternehmen und i2i vereinbart wurden (die i2i-Dienstleistungen), die per E-Mail und auf beliebten Investorenplattformen verbreitet werden sollen. Die i2i-Vereinbarung hat eine Laufzeit von einem Monat und endet am 10. Oktober 2025. Das Unternehmen wird zwei gleiche Zahlungen in Höhe von insgesamt 375.000 US-Dollar für die i2i-Dienstleistungen an i2i leisten. Joe Grubb und Kailyn White werden die i2i-Dienstleistungen im Namen von i2i für das Unternehmen erbringen und sind unter der Telefonnummer (312) 725-3843 oder unter contact@i2illc.com , 1107 Key Plaza, Ste 222, Key West, Florida, 33040, erreichbar. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere als Vergütung an i2i ausgeben. Sowohl i2i als auch seine Geschäftsführer stehen in keinem Verhältnis zum Unternehmen und haben weder direkte noch indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, solche Beteiligungen zu erwerben.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, VP-Exploration bei Military Metals und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews .

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, erwartet oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, oder dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens in Bezug auf das Gold- und Antimonprojekt Last Chance sowie zu den künftigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Entwicklung kritischer Mineralien weltweit und in den USA. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Zu den bekannten Risiken zählen Risiken im Zusammenhang mit der zukünftigen Nachfrage nach Antimon, Veränderungen der Lieferketten, die dazu führen, dass die Exploration, Erschließung und Produktion von Antimon oder kritischen Mineralien in den Vereinigten Staaten und weltweit an Priorität verlieren, oder Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit im Bereich der Mineralexploration, einschließlich Genehmigungen, Arbeitskräftemangel oder -ausfälle, soziale Unruhen, Verfügbarkeit von Kapital, Verfügbarkeit von Ausrüstung und anderen Ressourcen oder ähnliche Risiken. Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca . Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Military Metals Corp.

Latika Prasad

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@x1ent.com

Pressekontakt:

Military Metals Corp.

Latika Prasad

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : info@x1ent.com