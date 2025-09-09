Northern Superior erweitert das Mineralisierungspotenzial in Philibert mit 1,10 g/t Au über 25,5 Meter, 350 Meter westlich der d

Northern Superior erweitert das Mineralisierungspotenzial in Philibert mit 1,10 g/t Au über 25,5 Meter, 350 Meter westlich der derzeitigen Grube, basierend auf historischen Bohrungen aus Hazeur und gibt weitere Landakquisitionen bekannt

Toronto, Ontario, Kanada, 9. September 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior oder das Unternehmen) (TSXV: SUP) (OTCQB: NSUPF) (GR: D9M1) freut sich, den Beginn der Explorationsarbeiten auf seiner neu erworbenen Liegenschaft Hazeur bekannt zu geben, die strategisch neben seinem Vorzeigeprojekt Philibert im Goldcamp Chibougamau, Quebec, liegt. Außerdem expandierte Northern Superior sein Projekt Chevrier mit der Akquisition von insgesamt 2.100 Hektar, die an die Nordgrenze des Projekts anschließen, und erweitert dadurch den Landbesitz des Unternehmens im Goldcamp Chibougamau auf mehr als 70.000 Hektar. Weiterhin sind jetzt ungefähr 90 % des Expansionsbohrprogramms in Philibert abgeschlossen und Berichte wurden erstellt. Eine letzte Tranche von ungefähr 2.000 Metern ist noch in Bearbeitung. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald die Analysen vorliegen und die Qualitätskontrolle abgeschlossen ist.

Das Unternehmen sammelt systematisch historische Daten zur Beurteilung von Hazeur und anderem neu erworbenem Landbesitz, erstellt neue Aufzeichnungen und Probenahmen des vorhandenen Kerns, um Lücken vorheriger Arbeiten zu füllen, und initiiert Erkundungsprogramme über die neue Landposition hinweg. (Siehe Einzelheiten zu Hazeur, Monster Lake West und Monster Lake East in den Pressemeldungen vom 16. Juni und 17. Juli 2025.)

Highlights umfassen: (Gehalte unbeschnitten; Längen entlang des Bohrlochs gemessen, wahre Mächtigkeiten sind zurzeit unbekannt.)

- Hazeur: HA-16-004: 1,10 g/t Au über 25,5 Meter, einschließlich 7,28 g/t Au über 1,7 Meter ab einer Tiefe von 82,5 Metern - etwa 350 Meter westlich der Modellgrube Philibert, die als westliche Erweiterung der Zone Red Fox angesehen wird; und

- Hazeur HA-16-003: 0,94 g/t Au über 8,9 Meter ab einer Tiefe von 99,9 Metern und 1,49 g/t Au über 1,1 Meter ab einer Tiefe von 118,2 Metern - mehr als 400 Meter westlich der Modellgrube und 70 Meter westlich von HA-16-004.

Diese frühen Ergebnisse aus Hazeur demonstrieren bedeutende Goldmineralisierung direkt westlich von Philibert und unterstreichen das Potenzial für Ressourcenwachstum in unserem expandierenden Landpaket. Die Hinzunahme von neuen Konzessionen nördlich von Chevrier erweitert die jüngsten Akquisitionen der Liegenschaften Hazeur, Monster Lake West und Monster Lake East und stärkt damit unsere Position in einem Camp, das schnell weltweit Anerkennung gewinnt. Wir verfolgen eine disziplinierte und kostenbewusste Strategie zur Akquisition qualitativ hochwertigen Bodens und zur Erweiterung unseres Portfolios, erläuterte Simon Marcotte, President und Chief Executive Officer.

Unser technisches Team hat die westliche Erweiterung der Zone Red Fox über eine Streichlänge von mehr als 600 Metern westlich der Grube Philibert bereits identifiziert. Erneute Aufzeichnungen und Probenahmen füllen Lücken in historischen Daten, und Erkundungsarbeiten umfassten 80 Proben an Ausbissen in der Verwerfungszone Kapunapotagen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Arbeiten starke Bohrziele zur Erweiterung von Philibert generieren und neuen Boden in den Projekten Hazeur und Chevrier prüfen werden, äußerte Adree DeLazzer, Vice President of Exploration.

Zusammentragung der Ergebnisse

Das Geologenteam des Unternehmens trägt historische Daten aus der Osthälfte der Liegenschaft Hazeur zusammen und führte ein Programm neuer Aufzeichnungen und Probenahmen durch, um Lücken aus früheren Arbeiten zu schließen. Diese Prüfung bestätigte, was das Team als westliche Erweiterung der Mineralisierungszone Philibert Red Fox interpretiert, die über ungefähr 600 Meter westlich der derzeitigen Modellgrube verfolgt wurde.

Bohrloch HA-16-004 durchteufte 25,5 Meter mit 1,10 g/t Au, einschließlich 7,28 g/t Au über 1,7 Meter, innerhalb eines stark silifizierten und albitisierten Gabbros mit versprengtem Pyrit und Pyrrhotin. Ein zweites Bohrloch, HA-16-003, im Bohrkragen 60 Meter weiter westlich und mehr als 400 Meter von den nächsten Ressourcenbohrlöchern Philibert entfernt, durchteufte die gleiche Mineralisierungsart, die typisch für Footwall-Zonen in Philibert ist. Die Ergebnisse beinhalten 0,94 g/t Au über 8,9 Meter und 1,49 g/t Au über 1,1 Meter. Allerdings bleiben einige Abschnitte in den Mineralisierungszonen ungeprüft und werden in nachfolgenden Arbeiten untersucht werden. (Siehe Abbildung 1 unten zu einem Längsschnitt durch den Korridor Red Fox, Abbildung 2 zur Lage von Abbildung 1 und Tabelle 1 zu Bohrloch-Parametern).

Über die Erweiterung Red Fox hinaus verdeutlichte die Datensammlung andere Interessenzonen in Hazeur, einschließlich der Serie 7597 mit oberflächennahen historischen Bohrlöchern, die auf Mineralisierung nahe der Oberfläche, allerdings mit geringerem Gehalt, stießen. Diese Ergebnisse weisen auf mehrere Mineralisierungshorizonte in der Liegenschaft hin, die systematischer Bewertung bedürfen.

Zur weiteren Entwicklung des Potenzials führt Northern Superior ein Explorationsbohrprogramm zur Prüfung der westlichen Fortsetzung der Footwall-Zonen Red Fox durch. Die Bohrungen sollen später in diesem Monat beginnen. Parallel dazu plant das Unternehmen Feldarbeiten, die sich auf die Kartierung, Erschließung und gezielte Probenahme in Gebieten großer Exposition von Grundgestein konzentrieren. Dieses Programm wird auch ein geochemisches Oberflächenraster entlang der Deformationszone Guercheville, einer wichtigen regionalen Struktur, erstellen, um die Bohrziele genauer zu bestimmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80965/SUP_090925_DEPRcom.001...

Abbildung 1: Blick nach Nordosten; Abschnitt mit einer Neigung von 45 Grad und einer Mächtigkeit von 100 Metern; derzeitige Bohrlöcher fettgedruckt, Werte zeigen Gehalte in Au g/t.

Tabelle 1: Parameter der in dieser Mitteilung veröffentlichten Bohrlöcher.

Hole ID Easting Northing Elevation Length Azimut Neigung

HA-16-03 526975 5481540 375 243 180 -50

HA-16-04 527040 5481510 375 222 180 -50

Neue Landakquisitionen

Das Unternehmen hat außerdem seine Landposition durch die Akquisition von 38 neu kartierten Konzessionen über mehr als 2.100 Hektar, direkt nördlich der Liegenschaft Chevrier, erweitert (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3). Diese Konzessionen umspannen die Synklinale Chapais, ein großes und wenig erforschtes Sediment-Vulkan-Becken, das die Roy-Gruppe diskordant überlagert. Die Synklinale wird von der Verwerfungszone Kapunapotagen, einem großen inversen Scherkorridor, der als Leiter für Mineralisierungsflüssigkeiten dient, durchschnitten. Trotz des günstigen geologischen Umfelds wurden in dem Gebiet bisher nur in sehr begrenztem Umfang systematische Explorationsarbeiten durchgeführt, wie sich aus den spärlichen Angaben in der geologischen Karte und den äußerst begrenzten Bohrarbeiten ergibt (siehe Abbildung 3). Das Geologenteam von Northern Superior hat die Erkundungsarbeiten, einschließlich Kartierung und Sammlung von 80 Oberflächenproben, bereits aufgenommen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Das Potenzial dieses Landpaketes liegt in seiner geologischen Vielseitigkeit. Die Formationen Hauy und Stella, die Teil der Synklinale Chapais sind, könnten unterschiedliche Mineralisierungssysteme enthalten. Felsige Vulkanzentren in diesen Sequenzen könnten auf Vorkommen vulkanischer massiver Sulfide (VMS) hinweisen, so wie jene im Camp Noranda. Verwerfungen, die Opémisca-Sedimente und Vulkangestein durchschneiden, bieten Strukturfallen für magnetisch-hydrothermale Kupfer-Gold-Gänge, wie in den historischen Minen Springer und Perry in Opémiska.

Von Scherzonen durchschnittene Sedimente deuten auf orogenetische Goldsysteme hin, die Vergleiche mit Camps wie Detour Lake und Malartic erlauben. Der wenig erforschte Boden, zusammen mit diesen mehrfachen Mineralisierungsmodellen, verdeutlicht den strategischen Wert dieser Akquisition. Mehrere Funde und Mineralisierungen wurden nahe den Beckenrändern identifiziert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80965/SUP_090925_DEPRcom.002...

Abbildung 2: Neue Landakquisition von Northern Superior (in Rot) und Landpaket (in Blau) im Goldcamp Southern Chibougamau.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80965/SUP_090925_DEPRcom.003...

Abbildung 3: Neue Landakquisition von Northern Superior (in Rot) und Landpaket (in Blau) im Goldcamp Southern Chibougamau - vergrößerte Darstellung zur Verdeutlichung des Mangels an geologischen Einzelheiten.

Das Goldcamp Chibougamau

Das Goldcamp Chibougamau entwickelt sich rapide zu einem der gefragtesten Gold-Zielgebiete der Welt und verfügt über mehrere komplementäre Goldressourcen in rentabler Größenordnung. In jüngster Vergangenheit waren diese wichtigen Ressourcen auf fünf verschiedene Unternehmen aufgeteilt. Heute sind die Eigentumsverhältnisse vor allem aufgrund der Akquisitionen und Unternehmenstransaktionen von Northern Superior Einschließlich der Übernahmen von Genesis Metals Corp. und Royal Fox Gold Inc. durch Northern Superior.

gestrafft worden, sodass nur noch IAMGOLD und Northern Superior Besitzer dieser Assets sind. Dank ihrer Nähe zueinander sind diese Lagerstätten bestens für die Beschickung einer einzigen Mühle geeignet, und ihre Konsolidierung verbessert ihre Rentabilität, wodurch wiederum ihr Wert steigt.

Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den bis dato offiziell abgegrenzten Ressourcen des Camps.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80965/SUP_090925_DEPRcom.004...

Anmerkung: Siehe NI-43-101-Informationen unten in den Anmerkungen 2, 3, 4 und 5.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80965/SUP_090925_DEPRcom.005...

Qualifizierte Sachverständige (QP)

Der technische Inhalt und die Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Frau Melanie Pichon, P.Geo., Senior Geologist von Northern Superior, geprüft und genehmigt. Frau Pichon ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Northern Superior hält sich bei der Durchführung von Explorationsarbeiten an strenge Protokolle, die den besten Praktiken gemäß NI 43-101 entsprechen. Die Probenahme- und Untersuchungsergebnisse werden mit strengen QA/QC-Protokollen überwacht. Der gebohrte Kern wird in den Einrichtungen von Northern Superior in Chapais (Quebec) verarbeitet und untersucht. Die Kernproben (Halbkern) werden zur Einrichtung von AGAT Laboratories in Val dOr (Québec) transportiert. Die Proben werden mittels Feuerprobe (50-Gramm-Ladung) und einem Atomabsorptionsabschluss (AA) analysiert. Proben mit Analysewerten über 10,0 g/t werden mit einem gravimetrischen Verfahren erneut untersucht. Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle besteht aus 4 % Leerproben, zertifizierten Standards und Duplikaten, die von Northern Superior in die Analysesequenzen eingefügt werden.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 70.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Hazeur (angrenzend an Philibert), Lac Surprise (angrenzend an Nelligan), Chevrier, Croteau, Monster Lake East und Monster Lake West. Northern Superior besitzt außerdem 56 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU) (OTCQB: ONGRF), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios und in Manitoba weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Distriktgröße und des Projekts Monument Bay. Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % an ONGold Resources Ltd. beteiligt.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan lAMGOLD Announces Significant Increase in Nelligan Ounces & Update of Global Mineral Reserves and Resources; IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin - Pressemeldung von IAMGOLD Corporation vom 15. Februar 2024, 23. Oktober 2024 und 20. Februar 2025. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource in der Kategorie vermutet von 48,46 Mio. Tonnen, was bei einem Gehalt von 1,10 g/t Gold 1.708.800 Unzen Gold entspricht, sowie eine Ressource in der Kategorie angedeutet von 7,88 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Gold, entsprechend 278.900 Unzen Gold. Northern Superior gibt in seiner Erstbewertung der gemäß NI 43-101 abgegrenzten Tagebau-Ressource für das Projekt Philibert 1.708.809 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie sowie 278.921 Unzen Gold in der angezeigten Kategorie mit einem Gehalt von 1,10 g/t bekannt; gemäß Pressemitteilung von Northern Superior vom 8. August 2023.

Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 15,7 Mio. Tonnen in der Kategorie vermutet, was bei 1,29 g/t Au 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) entspricht, sowie von 6,4 Mio. Tonnen in der Kategorie angedeutet, was bei 1,29 g/t Au 260.000 Unzen Au entspricht. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt.

Bei Croteau wurde eine vermutete Mineralressource im Umfang von 11,6 Mio. Tonnen abgegrenzt, was bei 1,73 g/t Au 640.000 Unzen Au entspricht. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt.

Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt, während sich Monster Lake East und Monster Lake West sich beidseits des Projekts Monster Lake von IAMGOLD befinden.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSX-V unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Über SOQUEM

SOQUEM, eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, widmet sich der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbauliegenschaften in Québec. SOQUEM trägt auch zur Aufrechterhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Mineralien, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Im Namen des Board of Directors von Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte, CFA, President und Chief Executive Officer

Kontakt

Katrina Damouni

Director - Corporate Development

Tel: +44 7795 128583 (Mobile/WhatsApp)

info@nsuperior.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

