NurExone erhält US-Patent-Zustimmung für Exosomen-Herstellung und stärkt Lieferketten-Bereitschaft

TORONTO und HAIFA, Israel, 8. September 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein wegweisendes biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das United States Patent and Trademark Office einen Notice of Allowance für ein Patent erteilt hat, das den firmeneigenen Prozess zur Herstellung von Exosomen - natürliche, zellfreie Nanopartikel, die aus Stammzellen gewonnen werden - abdeckt. Das Patent ist Teil einer umfangreichen internationalen Patentfamilie, die einen breiten globalen Schutz sichert und die weltweite Marktposition des Unternehmens stärkt.

Diese US-Patent-Zustimmung sichert langfristigen Schutz für unseren firmeneigenen Herstellungsprozess, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. Mit der Patentabdeckung und dem kürzlich erfolgten Erwerb einer Master Cell Bank in GMP-Qualität (GMP) haben wir die Kernelemente unserer Lieferkette gestärkt. In Kombination mit unabhängigen Benchmark-Analysen, die das stärkere regenerative Potenzial unserer Exosomen belegten, stärkt dieser Meilenstein unseren Weg zu First-in-Human-Studien und unserer zukünftigen kommerziellen Positionierung.

Prof. Shulamit Levenberg, Hauptentwicklerin und wissenschaftliche Beraterin von NurExone, fügte hinzu: Diese Technologie, die in meinem Labor am Technion entstanden ist, stellt eine einzigartige und skalierbare Methode zur Herstellung von stammzellbasierten Exosomen dar. Die Erteilung dieses Patents bestätigt jahrelange Forschung und stellt sicher, dass NurExone dauerhaft geistiges Eigentum behält, während es in die klinische und kommerzielle Phase eintritt.

Das Patent sichert exklusive Rechte am 3D-Gerüst- und Scherstress-basierten Bioreaktorsystem von NurExone, das eine skalierbare und reproduzierbare Exosomenproduktion ermöglicht. Zusammen mit der im Dezember 2024 erworbenen Master Cell Bank in GMP-Qualität schafft dieser Meilenstein eine robuste Grundlage für die klinische Lieferkette von NurExone sowie den geplanten Start der kommerziellen Großproduktion und des Business-to-Business-Angebots naiver Exosomen durch Exo-Top Inc. Der patentierte Herstellungsprozess steht unter einer exklusiven weltweiten Lizenz von der Technion Research and Development Foundation, Ltd. an NurExone.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten vorgelegt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen stützen - beides Märkte im Milliardenbereich (i). Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan-Drug-Designation, ebnen den Weg für klinische Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanische Aktivität und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte: Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

(i) Rückenmarksverletzung, Glaukom

