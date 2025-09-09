Taiwans Maschinenbau meldet Exportwachstum vor der EMO Hannover 2025

121 Aussteller präsentieren intelligente Fertigungslösungen unter dem Motto

„Taiwan – Shaping the Future“

Hannover, 8. September 2025 – Der taiwanische Maschinenbau befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Von Januar bis Juli 2025 stiegen die Ausfuhren um 6,5 Prozent auf 17,7 Milliarden US-Dollar (rund 15,2 Mrd. Euro). Besonders die Werkzeugmaschinen verzeichneten sechs Monate in Folge Zuwächse und erreichten im Juli mit einem Plus von 13,4 Prozent einen Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar (ca. 2,4 Mrd. Euro). Diese Zahlen, die vom Branchenverband TAMI (Taiwan Association of Machinery Industry) veröffentlicht wurden, unterstreichen die Stärke des Sektors – rechtzeitig zum Start der EMO Hannover 2025, auf der Taiwan mit 121 Ausstellern vertreten ist und damit zu den vier größten internationalen Teilnehmern zählt.

Ein Höhepunkt im Messeprogramm ist die Taiwan-Pressekonferenz am Montag, den 22. September, um 13:30 Uhr im Taiwan Pavillon (Halle 16, Stand D19). Veranstaltet von der Taiwan International Trade Administration (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), stellen führende Branchenvertreter aktuelle Trends und Innovationen vor. James Huang, Chairman von TAITRA, betont im Vorfeld: „Taiwans Hersteller verbinden zunehmend smarte Technologien mit KI-gestützten Produktionssystemen. Damit sind wir in der Lage, nicht nur präzise Komponenten, sondern auch komplette, intelligente Lösungen für die globalen Herausforderungen der Industrie bereitzustellen.“

David Chuang, Vorsitzender der Taiwan Association of Machinery Industry (TAMI), wird Taiwans Wandel von Einzelmaschinen zu integrierten Smart-Factory-Lösungen präsentieren, der durch den Einsatz von Sensoren, Datenanalyse und Digital-Twin-Technologien vorangetrieben wird.

Patrick Chen, Vorsitzender der Taiwan Machine Tools & Accessory Builders’ Association (TMBA), gibt einen Überblick zur aktuellen Marktentwicklung und hebt hervor: „Der taiwanische Maschinenbau hat in den vergangenen Jahren durch konsequente Investitionen in Forschung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit große Fortschritte erzielt.“

Bei der Pressekonferenz werden unter anderem SHE HONG Industrial, Cosen Mechatronics und Hosea Precision ihre neuesten Entwicklungen im Bereich Werkzeugmaschinen und KI-gestützter Fertigungslösungen vorstellen.

Darüber hinaus präsentieren am Dienstag, den 23. September, und Mittwoch, den 24. September, elf ausgewählte Unternehmen im Taiwan Pavillon ihre Innovationen. Gezeigt werden intelligente Steuerungen, energieeffiziente Spanntechnik und thermische Anwendungen, die konkrete Antworten auf zentrale Herausforderungen der globalen Fertigung liefern.

Als Ergänzung zum Fachprogramm lädt der Taiwan Pavillon die Messebesucher auch zu interaktiven Spielen ein. Auf spielerische Weise können die Kernkompetenzen Taiwans entdeckt werden – exklusive Preise und landestypische Souvenirs winken als Gewinn.

Alle Besucher sind herzlich eingeladen, die Innovationen der taiwanischen Maschinenbauunternehmen auf der EMO Hannover 2025 vom 22. bis 26. September in Halle 16, Stand D19 zu erleben.

Weitere Informationen zu den Ausstellern und Produkten finden Sie unter smartmachinery.taitra.org.tw.

# # #

Medieneinladung – Taiwan Pressekonferenz

Medienvertreter werden gebeten, sich im Voraus für die Pressekonferenz anzumelden, indem sie

Marc Otterpohl von ITMS kontaktieren.

Datum: Montag, 22. September 2025

Zeit: 13:30 – 14:00 Uhr

Ort: Taiwan Pavillon, Halle 16, Stand D19

Pressekontakt: Marc Otterpohl, ITMS Marketing GmbH

E-Mail: marc.otterpohl@itms.com

Telefon: +49 (0) 6032/3459-20

# # #

Die Pressemitteilung können Sie hier als PDF herunterladen.

# # #

Im Folgenden finden Sie passendes Bildmaterial zum Download.

Bild 1

Bildunterschrift: Bei der Taiwan-Pressekonferenz auf der EMO Hannover werden die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Fertigungssysteme, Präzisionswerkzeuge und Industrieelektronik der nächsten Generation vorgestellt.

Bild 2

Bildunterschrift: Die Aussteller aus Taiwan präsentieren auf der EMO Hannover unter anderem KI-gestützte Fertigungs- und Automatisierungslösungen.

Bild 3

Bildunterschrift: James Huang, Chairman von TAITRA, hebt die smarten Technologien und KI-gestützten Produktionssysteme der Hersteller aus Taiwan auf der EMO Hannover hervor.

# # #

Der Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom Ministerium für Wirtschaft (MOEA) in Taiwan, R.O.C., ins Leben gerufen. Produkte mit diesem renommierten Symbol werden für herausragende Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing durch ein strenges Auswahlverfahren ausgezeichnet. Als staatlich unterstützter Preis repräsentiert Taiwan Excellence die Spitzenleistung der taiwanesischen Industrie. Das Symbol genießt weltweit Anerkennung und Markenschutz.

Weitere Informationen unter www.taiwanexcellence.org/en

ORGANISIERT VON

International Trade Administration (TITA), eine Behörde des Ministeriums für Wirtschaft Taiwans, ist für die Planung der Handelspolitik, internationale Kooperationen und Wirtschaftsabkommen zuständig. Sie fördert den Handel, entwickelt die MICE-Branche und verwaltet regulatorische Handelsfragen. Die Behörde spielt eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von Handelshemmnissen, der Analyse von Marktdaten und der Lösung von Handelsstreitigkeiten.

Weitere Informationen unter www.trade.gov.tw/English

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ist Taiwans führende gemeinnützige, halbstaatliche Organisation zur Handelsförderung und wurde 1970 gegründet. Mit Unterstützung von Regierung, Industrieverbänden und Handelsorganisationen betreibt TAITRA ein globales Handelsnetz mit über 1.200 Spezialisten am Hauptsitz in Taipeh und 60 Niederlassungen weltweit. In Zusammenarbeit mit dem Taiwan Trade Center (TTC) und dem Taipei World Trade Center (TWTC) fördert TAITRA den internationalen Handel durch strategische Maßnahmen.

Weitere Informationen unter www.taitra.org.tw

# # #

