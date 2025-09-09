Startseite Mandalas mit feinen und dicken Linien - für Kinder und Erwachsene Pressetext verfasst von Rufebo am Di, 2025-09-09 11:47. LUST AUF MEHR

Ein absoluter Hingucker auf das farbenfrohe Cover und natürlich auch auf die Gestaltung der Innenseiten. Dieses Mandala-Buch von Rufebo enthält viele wunderschöne Details und Ausschnitte aus jedem Mandala-Bild, und das auf jeder Seite. Die Kombination mit den feinen und dicken Linien gibt dem Mandala-Bild eine besondere Note. Mit viel Fantasie und jede Menge Spaß werden die richtigen Farben jedes Mandala-Bild zum Leuchten bringen. Mandalas sorgen für Ruhe, Gelassenheit und Entspannung, die im gestressten Alltag so wichtig geworden sind.

Erscheinungsdatum 01.09.2025

Verlag: Epubli

Ausführung : Softpaper

Seitenzahl: 60

Auflage 1

ISBN: 978-3-565016-89-1

Erscheinungsdatum 01.09.2025

Verlag: Epubli

Ausführung : Ringbuch

Seitenzahl:60

Auflage 1

ISBN: 978-3-5650016-95-2

Erhältlich: Im Epubli-Verlag und in den Online-Buchhandlungen

Rufebo findet Ihr auch auf Instagram - einfach mal hineinschauen -

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen „Rufebo“ malte schon in ihrer frühesten Kindheit. Das Malen und Skizzieren faszinierte sie so sehr, dass sie sich für eine technische Ausbildung interessiert hatte. Schnell, lernte sie, die Techniken aber auch das Freihandzeichnen zu perfektionieren. Das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien, gibt ihr einen großen Spielraum die Bilder ins richtige Licht zu setzen. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht.

Kontakt: Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail: fe.bo1@web.de

Über Rufebo