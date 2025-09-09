Syntax stellt GenAI Starter Pack vor: Sichere und schnelle Einführung von generativer künstlicher Intelligenz in Unternehmen

Weinheim, 9. September 2025 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, stellt sein neues Syntax GenAI Starter Pack vor - eine vorkonfigurierte Komplettlösung speziell für einen sicheren und schnellen Einstieg in Generative-AI(GenAI)-Anwendungen. Mithilfe von Strategie-Sessions, einem Use-Case-Workshop und der Bereitstellung der Plattform zur Entwicklung leistungsfähiger KI-Agenten unterstützt Syntax Unternehmen dabei, nahtlos vom Konzept zur Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen zu gelangen. Solche Lösungen können dann etwa Shopfloor-Verantwortliche bei der Wartung von Produktionsanlagen, den Vertrieb bei der Auswahl des besten Produkts für einen potenziellen Kunden oder die Legal-Abteilung bei der automatischen Überprüfung von Vertragswerken unterstützen. Das Syntax GenAI Starter Pack ermöglicht es Unternehmen, das Transformationspotenzial von GenAI mit minimalem Risiko und bei minimalen Kosten zu erschließen - und innerhalb von Wochen statt Monaten greifbare Ergebnisse und Mehrwert zu erzielen.

GenAI-Adoption: Einfach, sicher, schnell

Viele Unternehmen haben noch keinen eindeutigen Weg gefunden, wie sie GenAI wirklich produktiv nutzen können. Wo anfangen und welche Technologien priorisieren, ohne operative Risiken zu erzeugen oder falsch zu investieren? Diese strategische Unsicherheit führt oft zu Verzögerungen bei der Einführung. Die Mitarbeitenden wollen aber nicht warten und nutzen stattdessen einfach potenziell unsichere, nicht freigegebene KI-Tools. Die Folge ist eine sogenannte Schatten-KI, die Governance und Compliance unterwandert.

Das Syntax GenAI Starter Pack wurde entwickelt, um dem gleich mehrfach zu begegnen: Es baut die Komplexitäten rund um die Bereitstellung von GenAI ab und sorgt für ein schnelles Befähigen aller Mitarbeiter. Zudem reduziert es Widerstände innerhalb des Unternehmens gegenüber Veränderungen und minimiert Risiken, die aus dem unsachgemäßen Umgang mit sensiblen Daten in KI-Modellen resultieren.

So profitieren Unternehmen vom Syntax GenAI Starter Pack:

-- Rasche Bereitstellung: von Null auf vollständig verwaltete GenAI-Deployments in wenigen Wochen skalieren

-- Integrierte Governance und Security: robuste Zugriffskontrollen und Compliance-Frameworks für sicheres Experimentieren

-- Flexible Technologieauswahl: aus den individuell am besten geeigneten Cloud-Hyperscalern und großen Sprachmodellen (LLMs) frei wählen, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein

-- Risikofreies Testen und Ausprobieren: KI sechs Monate lang ohne langfristige Verpflichtungen nutzen

-- Optimierte Kosten: KI-Reise ohne hohe Vorabinvestitionen starten

"Der GenAI Starter Pack Workshop hat uns entscheidend beim Start in die Nutzung von KI unterstützt", sagt Leonard Sinast, Werkleiter bei BH SENS, einem global führenden Anbieter moderner Reifendrucküberwachungssysteme (RDKS). "Er hat uns geholfen, einen Schritt zurückzutreten und dann gemeinsam mit Syntax die zentralen Schritte zur Integration von KI in unsere unternehmenskritischen RDKS-Abläufe zu definieren. In unseren Diskussionen über Use Cases und die technischen Möglichkeiten konnten wir klar herausarbeiten, was alles machbar ist. Diese wertvollen Erkenntnisse haben wir schließlich genutzt für die Entwicklung maßgeschneiderter KI-Agenten zur Optimierung von Workflows und zum Steigern der Teameffizienz."

"Unser Syntax GenAI Starter Pack haben wir explizit im Hinblick darauf entwickelt, die Reise zu GenAI zu beschleunigen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen", sagt Marcelo Tamassia, Chief Technology Officer at Syntax. "Wir bieten ein sicheres, anpassungsfähiges und risikoarmes Fundament, auf dem Unternehmen das Potenzial von KI rasch in messbare Ergebnisse umsetzen können. Vor allem aber gewährleistet unser Ansatz, dass unsere Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten, Technologieentscheidungen und Innovationsstrategie behalten."

