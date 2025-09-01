Badrutt’s Palace in St. Moritz– das ultimative Luxushotel der Schweiz

Das Badrutt’s Palace Luxushotel in St. Moritz, von GaultMillau zum «Hotel des Jahres 2026» gekrönt, ist weit mehr als ein Ort zum Übernachten. Es ist ein Palast der Erinnerungen, in dem Weltgeschichte und persönliche Geschichten ineinanderfließen.

Luxushotel mit Seele: Wenn ein Palast Geschichten erzählt

Ein Luxushotel ist nicht nur ein Bauwerk. Es ist ein Versprechen. Ein Ort, an dem Träume Realität werden, wo jeder Moment eine Erinnerung formt. Und im Herzen der Schweizer Alpen erhebt sich ein Hotel, das dieses Versprechen wie kein anderes erfüllt: das Badrutt’s Palace Luxushotel in St. Moritz.

Hier treffen Geschichte und Zukunft aufeinander, Kulinarik und Kultur, Service und Seele. 2026 wurde dies offiziell bestätigt: GaultMillau zeichnete das Haus als «Hotel des Jahres» aus. Doch die wahre Magie liegt nicht in der Krone, sondern in den Geschichten, die innerhalb dieser Mauern geschrieben werden.

Luxushotel St. Moritz: Die Krönung der Perfektion

GaultMillau vergibt den Titel «Hotel des Jahres» nicht leichtfertig. Nur Häuser, die in allen Kategorien Exzellenz beweisen, dürfen sich Hoffnungen machen. Beim Luxushotel Badrutt’s Palace überzeugte das Zusammenspiel von Tradition, Innovation und gelebter Gastfreundschaft.

- 11 Restaurants von Weltklasse.

- 660 Mitarbeiter, die Service neu definieren.

- Der neue Serlas Wing mit 25 Suiten, Investition: 70 Mio. CHF.

- Pools, die Superlative verkörpern – vom 200 m² Gartenpool bis zum Outdoor-Pool in Fußballfeldgröße.

- Eine Suite, die 40.000 CHF pro Nacht kostet – und trotzdem regelmäßig gebucht ist.

Doch all das ist nur die Bühne. Die wahre Aufführung liefern die Menschen – Gäste wie Mitarbeiter – Tag für Tag.

Die Geschichte eines Luxushotels – seit 1896 eine Legende

Seit über 125 Jahren thront das Badrutt’s Palace Luxushotel über dem St. Moritzersee. Johannes Badrutt, der visionäre Gründer, holte die internationale Elite in die Alpen. Schon bald war das Haus Synonym für Glamour und Exklusivität.

Könige und Prinzessinnen, Schauspieler und Künstler, Unternehmer und Politiker – sie alle hinterließen Spuren. Audrey Hepburn tanzte hier, Alfred Hitchcock ließ sich inspirieren, Winston Churchill genoss Zigarren auf der Terrasse.

Das Palace war nie nur ein Hotel. Es war immer ein Luxushotel der Extraklasse, ein Ort, an dem sich Weltgeschichte und private Geschichten vermischen.

Kulinarik im Luxushotel: Eine Weltreise für den Gaumen

Kulinarik ist das Herz eines Luxushotels. Im Palace gleicht sie einer Symphonie:

- Nobu by Matsuhisa: Japanische Raffinesse, Sushi und Omakase in ikonischem Ambiente.

- Le Restaurant & Le Relais: Klassische Haute Cuisine bei Kerzenlicht, mit Kellnern im Frack.

- Chesa Veglia: Ein uriges Engadiner Bauernhaus, in dem Trüffelpizza auf Weltklasse trifft.

- Paradiso: Sonnenterrasse mit Blick auf die Alpen, wo Champagnerflaschen glitzern.

- Renaissance-Bar: Abende in Armani-Maßanzügen, wo Gäste Drinks genießen, die Geschichten schreiben.

Hier wird Luxus nicht nur serviert – er wird inszeniert.

Das Badrutt’s Palace war schon immer ein Ort, an dem Geschichten geschrieben wurden

- In den 1960er-Jahren landete ein arabischer Prinz mit seinem Privatjet in Samedan – und ließ den Tower anrufen, um sich ein Abendessen im Palace servieren zu lassen.

- Ein indischer Milliardär buchte den gesamten Serlas Wing, um die Hochzeit seiner Tochter im engsten Kreis zu feiern – inklusive privatem Feuerwerk über dem St. Moritzersee.

- Stars wie George Clooney oder Naomi Campbell genossen hier ungestörte Tage – in einem Haus, das Diskretion zur obersten Maxime erhoben hat.

Diese Geschichten sind nicht nur Anekdoten. Sie sind Beweise dafür, dass das Badrutt’s Palace ein Luxushotel in der Schweiz ist, das internationale Maßstäbe setzt.

Fazit: Badrutt’s Palace – das ultimative Luxushotel der Schweiz

Das Badrutt’s Palace Luxushotel in St. Moritz ist nicht nur GaultMillau «Hotel des Jahres 2026». Es ist ein Palast voller Geschichten, ein Ort, an dem sich Welt und Mensch begegnen.

Hier treffen sich Vergangenheit und Zukunft, Exklusivität und Emotion. Wer hier eincheckt, bekommt nicht nur ein Zimmer, sondern einen Platz in einer Legende.

Denn wahre Exklusivität misst sich nicht in Sternen, Preisen oder Pools – sondern in Momenten, die bleiben.

Und genau das ist das Geheimnis des Palace: Es ist ein Luxushotel der Extraklasse, das unvergessliche Geschichten schreibt.

Unser Tipp:

