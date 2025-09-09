Offizielle Mitteilung von TENZOR Exchange

Datum: 01.09.2025

Klarstellung und rechtliche Schritte gegen Verleumdung

Sehr geehrte Mitglieder, Partner und Investoren,

In den letzten Tagen wurden in verschiedenen Kanälen falsche und irreführende Informationen über TENZOR Exchange verbreitet, die geeignet sind, unser Unternehmen, unsere Lizenzierung sowie unsere Geschäftstätigkeit in Misskredit zu bringen.

Wir stellen hiermit unmissverständlich klar:

TENZOR Exchange ist ein rechtmäßig registriertes Unternehmen.

Unsere Gesellschaft TENZOR INC ist ordnungsgemäß beim U.S. Department of the Treasury – Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als Money Services Business (MSB) unter der Registrierungsnummer 31000297356295 eingetragen.

Unsere Geschäftstätigkeit ist lizenziert und reguliert.

Dazu gehören:

Geldtransferdienste (Money Transmitter)

Verkauf von Zahlungsanweisungen, Prepaid-Produkten und Reiseschecks

Devisenhandel

Checkeinlösungen

Diese Registrierung erlaubt uns, in zahlreichen US-Bundesstaaten rechtskonform tätig zu sein.

Falschmeldungen sind unbegründet und schädlich.

Alle gegenteiligen Behauptungen, die TENZOR Exchange eine fehlende Zulassung oder illegale Geschäftspraktiken unterstellen, sind nachweislich falsch und zielen ausschließlich darauf ab, unser Unternehmen und unsere Kundenbeziehungen zu sabotieren.

Rechtliche Konsequenzen bei Verleumdung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass TENZOR Exchange rechtliche Schritte gegen alle Personen oder Organisationen einleiten wird, die unser Unternehmen vorsätzlich verleumden, falsche Informationen verbreiten oder unser Geschäft schädigen.

Verleumdung, üble Nachrede und geschäftsschädigende Falschaussagen sind nicht nur moralisch verwerflich, sondern stellen in vielen Rechtsordnungen auch strafbare Handlungen dar. TENZOR wird in jedem Fall seine Rechte durchsetzen.

Unser Selbstverständnis

TENZOR Exchange steht für Transparenz, rechtliche Konformität und den Schutz unserer Kunden.

Wir danken allen Mitgliedern und Partnern für das Vertrauen und werden weiterhin entschlossen gegen jede Form von Falschinformation und Manipulation vorgehen.

TENZOR Exchange – Sicherheit, Integrität und Verantwortung