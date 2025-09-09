BabyMoon Retreat@Home: Neues Online-Mini-Retreat für entspannte und stärkende Wochenbettzeit

Sanfte Stärkung fürs Wochenbett: Das BabyMoon Retreat@Home schenkt hochsensiblen Müttern 3 Tage voller Hypnosen, Rituale und Aromatherapie - flexibel und bequem von zuhause aus.

Die ersten Wochen nach der Geburt gelten als sensible und entscheidende Phase für Mutter und Kind. Doch anstelle von Ruhe und Geborgenheit erleben viele Frauen genau das Gegenteil: Schlafmangel, körperliche Erschöpfung und eine Flut neuer Eindrücke belasten den ohnehin sensiblen Start ins Familienleben. Besonders hochsensible Mütter reagieren in dieser Zeit noch stärker auf äußere Reize und benötigen eine bewusste Auszeit.

Genau hier setzt das neue Online-Programm von Praxis Liebenswert an: Mit dem "BabyMoon Retreat@Home" startet Gründerin Bettina Müller-Farné ein einzigartiges digitales Angebot, das speziell auf die Bedürfnisse hochsensibler Frauen im Wochenbett zugeschnitten ist.

Das 3-tägige Mini-Retreat für zuhause kombiniert moderne Hypnose-Übungen, wohltuende Rituale, Aromatherapie und tiefgehende Reflexionsimpulse. Ziel ist es, jungen Müttern eine sanfte und flexible Möglichkeit zur Erholung zu schenken - unabhängig von festen Terminen und jederzeit abrufbar.

"Das Wochenbett sollte eine geschützte Zeit des Ankommens sein. In der Realität fühlen sich viele Frauen jedoch nach wenigen Tagen überfordert. Mit BabyMoon Retreat@Home gebe ich ihnen einen kraftvollen Begleiter an die Hand, den sie im eigenen Rhythmus nutzen können - ohne Druck, ohne Perfektionismus", betont Bettina Müller-Farné.

Das neue Angebot knüpft an das erfolgreiche Programm "Empfängniswunder - wie du Körper und Seele für dein Baby öffnest" an und erweitert das Spektrum von Praxis Liebenswert: Frauen in allen sensiblen Lebensphasen - vom Kinderwunsch über Schwangerschaft bis ins Wochenbett - werden ganzheitlich und online begleitet.

Mehr Informationen zum BabyMoon Retreat@Home: www.praxis-liebenswert.de/babymoon

