Eine neue Fallstudie hat fünf führende Augmented-Reality-Agenturen (AR) in Europa verglichen und dabei große Unterschiede in Bezug auf ihr Abschneiden beim digitalen Marketing und ihre Online-Sichtbarkeit festgestellt. Unter der Leitung des bekannten SEO-Strategen Dani Schenker, der über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Online-Marketing verfügt, bietet die Studie eine aufschlussreiche Analyse, die darauf abzielt, Lücken und Chancen in diesem Bereich aufzuzeigen.

„Augmented Reality verändert Branchen vom Einzelhandel bis zum Bildungswesen“, so Schenker. „Dennoch sind viele AR-Agenturen in ihrer Online-Sichtbarkeit noch nicht optimal aufgestellt, was sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance für Wachstum darstellt.“

Die Studie bewertete The Spatial Studio (Deutschland), 3D Creation (Frankreich), byAR (Portugal), VRMax (Spanien) und Netminds (Italien) in sechs Schlüsselkategorien: SEO-Leistung, Präsenz in sozialen Medien, Online-Reputation, Presseberichterstattung, Content-Marketing und Website-Leistung.

Wichtigste Ergebnisse

The Spatial Studio von Matthias Hamann (Deutschland) lag an der Spitze und überzeugte durch eine starke SEO-Sichtbarkeit, ein robustes Backlink-Profil und konsistente Content-Veröffentlichungen.

3D Creation (Frankreich) sicherte sich den zweiten Platz. Das Unternehmen zeigte eine gute Leistung in den Bereichen technisches SEO und Backlinks, blieb jedoch in der Pressesichtbarkeit zurück.

VRMax (Spanien) zeichnete sich durch häufige Presseberichterstattung und ereignisbezogene Präsenz aus, hatte jedoch Schwierigkeiten mit der organischen SEO-Stärke.

ByAR (Portugal) beeindruckte durch Kreativität, schnitt jedoch bei Metriken zur Auffindbarkeit wie SEO und Presse unterdurchschnittlich ab.

Netminds (Italien) zeigte umfassende digitale Kompetenz, verfügte jedoch nicht über AR-spezifische Autorität.

Der vollständige Bericht mit detaillierten Diagrammen und vergleichenden Erkenntnissen kann hier heruntergeladen werden: https://danischenker.com/case-study-eu-ar-agenturen/

„In der heutigen digitalisierten Welt ist strategische Sichtbarkeit nicht nur von Vorteil, sondern unverzichtbar“, so Schenker weiter. „Unsere Ergebnisse zeigen, wie gezielte SEO-Maßnahmen die Reichweite und Wirkung einer Agentur erheblich steigern können.”

Mit seiner Positionierung als Vordenker im Bereich technologieorientierter Online-Strategien möchte Schenker die Wissenslücke zwischen neuen Technologien wie AR und effektiven Internet-Marketing-Taktiken schließen. Diese Initiative passt perfekt zur Mission seiner Beratungsfirma, Kunden im Technologiebereich durch die Nutzung modernster SEO-Erkenntnisse zu stärken.

Über

Dani Schenker ist ein Digital-Marketing-Profi mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher Online-Strategien für Technologieunternehmen, vorwiegend in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Er hat sich auf SEO-Beratung spezialisiert. Dank seines tiefen Verständnisses der Marktdynamik helfen seine Dienstleistungen Unternehmen dabei, eine optimale digitale Präsenz zu erreichen und sich gleichzeitig in komplexen Branchenlandschaften zurechtzufinden.