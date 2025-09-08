Petition für einen Internationalen Welttag der Selbstliebe – ein Signal für mehr Menschlichkeit in Deutschland

Deutschland ist geprägt von Klarheit und Tatkraft – doch im Alltag fehlt es oft an Wärme, Gelassenheit und gegenseitiger Wertschätzung. Mit einer Petition setzt Dr. Christina Zech sich für die Einführung eines Internationalen Welttags der Selbstliebe ein. Ihr Ziel: mehr Menschlichkeit, Zusammenhalt und ein positives Zeichen aus Deutschland an die Welt.

Selbstliebe ist weit mehr als ein persönlicher Trend. Sie ist ein wichtiger Schlüssel für ein gelingendes Miteinander in unserer Gesellschaft. Wer lernt, sich selbst mit Freundlichkeit und Fürsorge zu begegnen, kann auch anderen Menschen mit Respekt, Geduld und Offenheit entgegentreten.

Deshalb fordert Dr. Christina Zech, Glücks- und Gesellschaftscoach sowie Präsidentin der Connect Worlds Association in Zürich, gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern einen Internationalen Welttag der Selbstliebe. „Echte Selbstliebe stärkt nicht den Egoismus, sondern öffnet den Raum für Mitgefühl und Menschlichkeit – genau das, was wir heute in Deutschland besonders brauchen“, so Zech.

Ein solcher Tag könnte:

- Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, Selbstwert und Achtsamkeit früh zu entwickeln.

- Familien dazu anregen, bewusste gemeinsame Zeit zu erleben.

- Unternehmen motivieren, das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden aktiv zu fördern.

- Politik und Gesellschaft einladen, Respekt und Empathie als Grundlage für ein friedliches Zusammenleben zu betonen.

Gerade in Zeiten von Spaltung, Unsicherheit und wachsendem Druck wäre ein Welttag der Selbstliebe ein starkes Symbol. Er würde daran erinnern, dass Selbstliebe nicht Narzissmus bedeutet, sondern die Basis für Menschlichkeit, Verbundenheit und ein solidarisches Deutschland ist.

Über die Initiatorin

Dr. phil. Christina Zech, MBA, Glücks- und Gesellschaftscoach, erforscht seit Jahrzehnten die Wirkung von Selbstliebe auf Glück, Resilienz und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Als Präsidentin der gemeinnützigen Connect Worlds Association in Zürich initiiert sie seit über 12 Jahren Projekte, die weltweit Lebensbedingungen durch Freude und Motivation verbessern.

Link zur Petition Internationaler Welttag der Selbstliebe

Petition unterstützen: https://www.change.org/p/internationaler-welttag-der-selbstliebe

Hintergrundinformationen zum Internationalen Welttag der Selbstliebe

Mehr erfahren: https://christinazech.com/internationaler-welttag-der-selbstliebe-hinter...

