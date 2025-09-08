"Typisch Liebe" meint gesanglich in seinem neuen Lied Ansgar

"Typisch Liebe" meint gesanglich in seinem neuen Lied AnsgarPressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-09-08 12:05.
Die siebte Single ist da!
Ansgar Deters feiert mit seiner siebten Single "Typisch Liebe" die Wunder der Herzen "Deine Blicke zieh'n mich an - dieser Tanz war schuld daran", singt Ansgar Deters. Denn so beginnen Märchen und all diese kleinen Wunder, die einfach "Typisch Liebe" sind. Genauso heißt denn auch der neue Song des aufstrebenden Künstlers, der den Zauber einer "Liebe auf den ersten Blick" musikalisch zelebriert. "Typisch Liebe" ist es natürlich auch in diesem Song, dass Träume fliegen und der Wunsch nach 1000 Küssen im Herzen brennt. So werden diese Hochgefühle schwungvoll von einer mitreißenden Uptempo-Melodie befeuert, die die Schlagerfans wieder auf die Tanzflächen locken wird. Verantwortlich dafür ist einmal mehr Hannes Marold, der auch "Typisch Liebe", die bereits siebte Single von Ansgar Deters, komponiert und in seinem Grazer Studio produziert hat. Den einfühlsamen Text steuerte Claudia Fletzberger bei. Sie hat den Meppener auch schon auf der Vorgänger-Single "Der Himmel vermisst einen Engel" mit kreativen Worten zum Erfolg geführt. "Hannes Marold, der schon für Stars wie Andy Borg, Anna-Maria Zimmerman oder Monika Martin gearbeitet hat, und Claudia Fletzberger mit ihrer emotionalen Feder gelten mittlerweile ja schon als Songwriter-Dreamteam", schwärmt Ansgar Deters. Und obwohl Ansgar Deters erster Song erst vor zwei Jahren von ihm aufgenommen wurde, war seine Leidenschaft für den Schlager schon immer "Typisch Liebe". So hat der Emsländer seinen musikalischen Lebenstraum zunächst mit der "Partyqueen" wahr gemacht. Es folgten sehnsüchtige Lieder wie "Das Mädchen mit dem Saxophon" oder "Der Himmel vermisst einen Engel". Fast philosophisch sang er "Vielleicht nicht jetzt doch irgendwann" oder feierte die "Männer mit grauen Schläfen", während er mit dem Lied "Ich will alles" sein Lebensmotto rigoros deutlich machte. Und heute zeigt sich, dass der musikalische Spätstarter längst nicht mehr zu den Newcomern zählt, sondern mittlerweile mit seinen Erfolgstiteln ein imposantes Repertoire mit vielen Radioeinsätzen vorweisen kann. Klar, dass diese Titelsammlung auch die Zahl seiner Auftritte vor einer zunehmend größeren Fan-Gemeinde beflügelt. So ist der hitverdächtige Song "Typisch Liebe" auch ein Highlight dieser beeindruckenden Entwicklung, die für Ansgar Deters und sein ehrgeiziges Team um Hannes Marold und dessen Label "Schlagerhimmel" noch lange nicht abgeschlossen ist.
Ansgar Deters - Typisch Liebe
Länge: 03:04 Minuten
Musik: Hannes Marold, Text: Claudia Fletzberger
Verlag: Copyright Control
Label: Schlagerhimmel (LC 92267)
Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold
Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold
Gitarren: Bernd Kofler
Mix & Master: Roland Krainz
Coverfoto: Johannes Fichtner, Fotostudio J|F photography
Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE
ISRC-Nr.: ATKC82500014
EAN: 9008798717521
VÖ-Datum: 0 5.09.2025
Quelle: Büro Ansgar Deters
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 030 659 11 004
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 030 659 11 004
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Über connektar
Vorname
connektar.de
Nachname
Presseverteiler
Homepage
http://www.connektar.de