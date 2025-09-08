Erster professioneller Dienstleister für CO2-Rückerstattungen für Mieter

CO2-Cashback.de gestartet: Digitale Plattform unterstützt Mieter bei der Rückerstattung von CO?-basierten Heizkosten.

Köln, 01.09.25 - Mit CO2-Cashback.de ist eine innovative Online-Plattform gestartet, die Mietern in ganz Deutschland hilft, ihren gesetzlichen Anspruch auf Rückerstattung von CO?-basierten Heizkosten vom Vermieter einfach, schnell und rechtssicher geltend zu machen.

Seit Inkrafttreten des CO?-Kostenaufteilungsgesetzes (BEHG) sind Vermieter verpflichtet, sich anteilig an den CO?-Kosten der Heizenergie zu beteiligen. Je nach energetischem Zustand des Gebäudes können Mieter so jährlich bis zu 400 € zurückerhalten. B2B Kunden können sogar mehrere tausend Euro pro Jahr erhalten! Viele Betroffene wissen jedoch nicht, dass ihnen diese Rückerstattung zusteht - oder wie sie den Anspruch korrekt einfordern können.

________________________________________

Zwei Servicemodelle für maximale Flexibilität

CO2-Cashback.de bietet Mietern zwei Wege, ihren Anspruch geltend zu machen:

1. Basis-Paket - Mieter nutzen den kostenlosen Online-Rechner, um ihre Erstattung zu berechnen, und erhalten - gegen eine kleine Gebühr - ein fertiges, rechtssicheres Schreiben mit Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Vermieter - inkl. Support (kein Chatbot).

2. Komfort-Paket - CO2-Cashback.de übernimmt den gesamten Prozess, inklusive Kommunikation mit dem Vermieter, Fristenüberwachung und Auszahlung an den Mieter. Briefversand & Telefonie sind ebenfalls inbegriffen. Die Abrechnung erfolgt erfolgsbasiert.

________________________________________

Digital, rechtssicher und ohne Vorwissen nutzbar

Der Service ist komplett online nutzbar und erfordert keine Vorkenntnisse. Nutzer geben ihre Daten in den Rechner ein, erhalten sofort die Höhe ihres Anspruchs und können direkt den passenden Service auswählen.

Die Plattform arbeitet mit automatisierten Abläufen, sicheren Datenverbindungen und rechtskonformen Vorlagen, um eine schnelle Abwicklung zu gewährleisten.

________________________________________

Zitat des Gründers

"Viele Mieter verschenken Jahr für Jahr Geld, weil sie ihren Anspruch nicht kennen oder der bürokratische Aufwand abschreckt. Mit CO2-Cashback.de machen wir es so einfach wie möglich, diese Rückerstattung zu erhalten - und das völlig digital und rechtssicher.

" Sascha König, Gründer von CO2-Cashback.de

________________________________________

Über den Gründer

Sascha König ist Gründer und Geschäftsführer von CO2-Cashback.de und bringt jahrelange Erfahrung im Energiesektor mit, insbesondere im Bereich CO?-Zertifikatshandel. Bereits zuvor hat er erfolgreich Unternehmen aufgebaut, darunter die sensexpense GmbH.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit war Sascha König als Gastdozent und Dozent an renommierten Hochschulen wie der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA UAS), der IU Internationale Hochschule und der Hochschule Fresenius tätig. Dort vermittelte er praxisnahes Wissen in den Bereichen Betriebswirtschaft und Marketing.

Mit langjähriger Geschäftsführererfahrung und einem klaren Fokus auf digitale Lösungen verfolgt Sascha König das Ziel, komplexe Prozesse für Verbraucher zu vereinfachen - effizient, transparent und nachhaltig.

________________________________________

Über CO2-Cashback.de

CO2-Cashback.de ist ein digitaler Mieterservice mit Sitz in der Nähe von Köln, der sich auf die Geltendmachung von Rückerstattungsansprüchen aus dem CO?-Kostenaufteilungsgesetz (BEHG) spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet ein einfaches Online-Tool, transparente Prozesse und flexible Servicemodelle, um Mietern in Deutschland schnell und unkompliziert zu ihrem Geld zu verhelfen.

________________________________________

Pressekontakt:

CO2-Cashback.de (CO2 Cashback 24 UG)

Sascha König - Geschäftsführer

sascha@co2-cashback.de

+49 2426 6140022

www.co2-cashback.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CO2 Cashback 24 UG

Herr Sascha Könog

Hirtstr. 23

52388 Nörvenich

Deutschland

fon ..: +49 2426 6140022

web ..: https://co2-cashback.de

email : sascha@co2-cashback.de

