Auf Schultern der Rigi-Träger zum Gipfel – Die stillen Helden der Rigi

Um 1820 begann die Rigi, bereits als „Königin der Berge“ bekannt, Reisende aus ganz Europa zu bezaubern. Was zuvor Rückzugsort für Bauern, Hirten und Pilger war, wurde zur Bühne für Künstler, Maler und aristokratische Besucher. Sonnenaufgänge, Gipfelpanoramen und die frische Bergluft zogen Dichter und Maler an. Doch hinter diesem mondänen Treiben stand ein Netzwerk von stillen, unermüdlichen Helfern – die Rigiträger, Pferdehalter und Rigi-Führer –, deren Können und Kraft den Aufstieg erst möglich machten.

Rigiträger – Träger von Träumen

Wer sich die steilen Pfade ersparen wollte, ließ sich in Tragsesseln nach oben tragen. Die Rigiträger, kräftige Männer aus den umliegenden Dörfern, schritten vorsichtig über steinige Wege, bei Sonne, Regen oder Nebel, und trugen nicht nur die Gäste – meist elegant gekleidete Damen und Herren – sondern auch den Stolz einer ganzen Region.

Ein besonders eindrückliches Zeugnis dieser Zeit sind die handgefertigten Griffschuhe von 1920 aus der Werkstatt von Marzell Camenzind. Robuste Lederschuhe mit handgeschmiedeten Eisenstiften gaben den Trägern sicheren Halt auf nassen und steilen Pfaden. Man kann sich leicht vorstellen, wie sie bei Morgengrauen, mit gesenktem Kopf und gleichmäßigem Atem, Gäste Schritt für Schritt bergauf beförderten – ein Bild stiller Würde und bewundernswerter Kraft.

Pferdehalter und Kutscher – der Aufstieg beginnt im Tal

Nicht alle Besucher ließen sich tragen. Manche bevorzugten Pferde oder Kutschen. Pferdehalter warteten schon im Tal, ihre Wagen klapperten über die Wege und brachten die Reisenden sicher zu Gasthäusern und Aussichtspunkten. Für viele Familien war dies eine willkommene Einnahmequelle. Sie kannten jeden Stein, jeden Schattenplatz und jede Wasserstelle, sodass Mensch und Tier die Bergtour gut überstanden.

Sie waren Teil jenes unsichtbaren Netzes, das den Tourismus erst ermöglichte. Ohne sie hätten die Besucher die Leichtigkeit und Eleganz der Bergreisen nie erlebt, wie sie in Tagebüchern und Briefen so überschwänglich beschrieben wurde.

Rigi-Führer – Wegbereiter in luftige Höhen

Die Rigi-Führer begleiteten Gäste über anspruchsvollere Wege, erklärten die Aussicht und erzählten Geschichten von Tälern, Bergen und Sagen. Viele arbeiteten im Winter als Hirten oder Holzfäller, doch im Sommer wurden sie zu Botschaftern einer neuen Zeit: Die Berge waren nicht nur Lebensraum, sondern ein Sehnsuchtsort für die Reisenden.

Eine kurze, goldene Epoche

Die wachsende Zahl der Touristen brachte den Bergbewohnern ungeahnten Wohlstand. Rigiträger, Pferdehalter und Führer wurden respektierte Persönlichkeiten, ihre Dienste gut bezahlt. Doch mit der Eröffnung der Vitznau-Rigi-Bahn 1871 änderte sich alles: Die Dampflokomotive überwand die Berge schneller und bequemer als jeder Träger oder jedes Pferd. Innerhalb weniger Jahre brach der Bedarf an Trägern und Kutschern ein – eine Ära, die abrupt endete.

Erinnerungen an eine vergangene Zeit

Heute existieren nur noch wenige Zeugnisse: ein Paar Rigiträgerschuhe, alte Abbildungen von Tragsesseln, Berichte in Briefen und Tagebüchern. Sie erzählen von einer Epoche, in der der Bergtourismus jung, abenteuerlich und voller Menschlichkeit war – getragen auf den Schultern der Menschen, die die Rigi für immer geprägt haben.

Vollständiger Artikel: https://www.switzerland-highlights.com/de/rigitraeger/