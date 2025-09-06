XTRA-E® adressiert betriebswirtschaftliche Risiken herkömmlicher Ladeinfrastruktur mit Hochleistungs-Lösung garantiert ohne Leis

Erbach, Deutschland – 05. September 2025 – XTRA-E®, eine Marke der Green Shark Gruppe, stellt eine neue Generation von Ladeinfrastruktur für Gewerbe und Kommunen vor. Im Fokus stehen Ladelösungen, die jedem Ladepunkt dauerhaft und garantiert 300 kW Leistung bereitstellen – ohne die bei konventionellen Systemen üblichen Auslastungsbegrenzungen. Diese Technologie adressiert direkt die betriebswirtschaftlichen Schwachstellen herkömmlicher Anlagen und schafft Planungssicherheit für Investoren.

Das Kernproblem vieler aktueller Ladeparks ist die Leistungsdegradierung: Sobald mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden, teilt sich die verfügbare Gesamtleistung des Systems auf, was die Ladegeschwindigkeit an einzelnen Punkten erheblich reduziert. Dies führt zu längeren Standzeiten der Fahrzeuge, ineffizienter Flottenauslastung und im Fall öffentlicher Ladeparks zu enttäuschten Kunden und potenziell entgangenen Umsätzen.

"Für Controller und Investoren stellt die volatile Ladeleistung traditioneller Systeme ein erhebliches Kalkulationsrisiko dar", analysiert ein Sprecher von XTRA-E®. "Die versprochene Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer E-Flotte wird durch gedrosselte Ladevorgänge konterkariert. Unsere Lösung eliminiert dieses Risiko. Jeder Ladepunkt operiert unabhängig und liefert konstant Höchstleistung – unabhängig von der Auslastung der anderen Säulen. Das ist ein Paradigmenwechsel in der betrieblichen Ladeökonomie."

Die betriebswirtschaftlichen Vorteile im Detail:

Maximale Flottenverfügbarkeit: Kurze, garantierte Ladezeiten ermöglichen eine höhere Fahrzeugauslastung und reduzieren die Anzahl benötigter Fahrzeuge und Ladeplätze, was Kapital bindet.

Berechenbare ROI-Kalkulation: Die garantierte Leistung pro Ladepunkt erlaubt präzise Wirtschaftlichkeitsberechnungen und macht die Investition plan- und kalkulierbar. Enttäuschte Erwartungen durch Leistungseinbrüche gehören der Vergangenheit an.

Future-Proof Investment: Die 300 kW pro Punkt sind auch für die nächste Generation leistungshungriger E-Fahrzeuge und LKWs ausgelegt und schützen die Investition vor vorzeitigem technologischen Obsoleszenz.

Wettbewerbsvorteil im öffentlichen Sektor: Betreiber von öffentlichen Ladeparks können Kunden eine zuverlässige und extrem schnelle Ladeerfahrung ohne Wartezeiten garantieren – ein entscheidendes Qualitätsmerkmal.

Die Technologie von XTRA-E® basiert auf einer durchdachten Systemarchitektur mit leistungsstarken DC-Ladestationen und einer hochskalierbaren Energieversorgung, die eine dynamische Lastverteilung überflüssig macht. Fachberichte unterstreichen die Notwendigkeit solcher Lösungen: Laut einer Studie des Instituts für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen ist die "...verfügbare Ladeleistung... ein kritischer Engpassfaktor für die Wirtschaftlichkeit gewerblicher E-Flotten". XTRA-E® beseitigt diesen Engpass.

Weitere Informationen zu den leistungsstarken Ladelösungen von XTRA-E® finden Sie unter www.xtra-e.de.

Über XTRA-E®:

XTRA-E® (Building. Values. Together.) ist eine Marke der Green Shark Gruppe und spezialisiert auf innovative Energielösungen, darunter leistungsstarke Ladeinfrastruktur und Batteriespeichersysteme. Das Unternehmen bietet gewerblichen Kunden und Kommunen maßgeschneiderte Komplettlösungen aus einer Hand.

Kontakt für Presseanfragen:

XTRA-E® - eine Marke der Green Shark Gruppe

In den Rosengärten 27

64711 Erbach, Deutschland

E-Mail: presse@xtra-e.com

Web: www.xtra-e.de