150 Jahre Rigi-Scheidegg-Bahn: Dampffahrten und Ausstellung lassen Geschichte aufleben

Vom 30. August bis 7. September 2025 steht die Rigi-Scheidegg ganz im Zeichen der legendären Rigi-Scheidegg-Bahn (RSB). Zum 150. Jahrestag ihrer Eröffnung wird die Geschichte dieser einst höchsten Dampfbahn Europas wieder lebendig. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf kostenlose Fahrten mit der historischen Lok „Ticino“ sowie auf eine umfangreiche Sonderausstellung im Berggasthaus freuen.

Dampffahrten mit der Lok „Ticino“:

Ein absolutes Highlight erwartet Eisenbahnfans an zwei Wochenenden: 30./31. August sowie 6./7. September 2025, jeweils von 10–16 Uhr. Dann fährt die Dampflok „Ticino“ auf einem eigens verlegten 100-Meter-Gleis zwischen Berggasthaus und Kapelle Rigi-Scheidegg.

Unter der Leitung des Goldauer Dampflok-Spezialisten Martin Horath können Besucher die Faszination einer fauchenden Dampflok hautnah erleben – kostenlos und in authentischem Ambiente.

Die Lok „Ticino“ wurde 1889 von der Firma Jung (Jungenthal, Deutschland) gebaut und gilt heute als älteste betriebsfähige Dampflok des Herstellers. Ursprünglich kam sie beim Flussbau im Tessin zum Einsatz, bevor sie Jahrzehnte später als museales Stück erhalten blieb. „Einzig der Kessel musste einmal geschweisst werden, ansonsten befindet sie sich im Originalzustand“, erklärt Horath.

Besonders bemerkenswert: Die Lok ist baugleich mit den drei G3/3-Maschinen der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM), die einst auf der Rigi-Scheidegg-Bahn verkehrten. Zwei dieser Lokomotiven wurden verschrottet, die dritte gilt als verschollen. Mit der „Ticino“, die Horath symbolisch in „Lok First“ umgetauft hat, kehrt nun eine baugleiche Schwesterlok auf die Scheidegg zurück.

Sonderausstellung im Berggasthaus:

Parallel zu den Dampffahrten zeigt das Berggasthaus Rigi-Scheidegg vom 30. August bis 7. September 2025 eine eindrucksvolle Sonderausstellung.

Gezeigt werden historische Fotos, Portraits, Dokumente und originale Objekte, die sowohl den Aufstieg des frühen Tourismus auf der Rigi als auch die visionäre Planung und den Bau der Rigi-Scheidegg-Bahn beleuchten. Ein besonderer Reiz: Viele der präsentierten Bilder und Texte stammen aus Privatarchiven und werden erstmals öffentlich zugänglich gemacht.

Ein eigener Themenbereich widmet sich dem italienischen Bauunternehmer Domenico Taddei (1830–1908). Mit seiner Erfahrung und dem Einsatz zahlreicher Landsleute prägte er den Tunnel-, Brücken- und Trassenbau entscheidend. Taddei steht damit stellvertretend für die vielen italienischen Arbeiter, die mit ihrer harten Handarbeit die Umsetzung dieses eisenbahntechnischen Pionierwerks überhaupt möglich machten.

Die Ausstellung ist täglich von 10–16 Uhr (während den Restaurant-Öffnungszeiten) geöffnet. Verantwortlich für Konzeption und Organisation ist Adrian Nigg-Arnold, OK-Präsident „150 Jahre Rigi-Scheidegg-Bahn“.

Erinnerung an eine Pionierleistung:

Mit Dampffahrten, Ausstellung und zahlreichen historischen Bezügen schlägt das Jubiläum eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es würdigt die technischen Meisterleistungen, den Mut der Bauherren und Arbeiter sowie die Faszination einer Bahn, die trotz ihres frühen Endes bleibende Spuren im touristischen Gedächtnis der Rigi hinterlassen hat.

Weitere Informationen: https://www.switzerland-highlights.com/de/rigi-scheidegg-bahn-150-jahre-...