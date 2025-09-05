Aspinaworld: Online-Portal für Gartenfiguren, Wohnaccessoires und Pflegeprodukte

Baden-Baden, 6. September 2025 – Aspinaworld betreibt seit mehr als einem Jahrzehnt das etablierte Online-Portal kauf3.com. Das Unternehmen hat sich vom kleinen Start mit nur einem Produkt zu einem Anbieter mit über 750 Artikeln entwickelt und beliefert inzwischen mehr als 170.000 Kundinnen und Kunden in Deutschland und darüber hinaus.

Das Sortiment deckt drei große Schwerpunkte ab:

Gartenfiguren und Gartendekoration

Das Portal bietet wetterfeste Figuren aus robustem Kunstharz, die sich für Gärten, Terrassen und Balkone eignen. Besonders gefragt sind detailreich gestaltete Gartenzwerge, Badenixen, Tierfiguren sowie Bauernhofmotive. Durch die widerstandsfähige Verarbeitung behalten die Figuren über Jahre hinweg ihre Farbintensität und sind damit auch für den Außenbereich bestens geeignet.

Wohn- und Dekoartikel

Neben klassischen Gartenfiguren finden sich im Sortiment zahlreiche Wohnaccessoires. Dazu gehören Duftlampen, Teelichthalter, Plüschfiguren sowie kunstvoll gefertigte Afrikafiguren. Diese Artikel sind nicht nur dekorativ, sondern auch als Geschenkideen gefragt.

Kerzen und Pflegeprodukte

Ein weiterer Schwerpunkt sind natürliche Produkte wie Bienenwachskerzen und Pflegeartikel für Hand und Gesicht. Damit ergänzt Aspinaworld das Angebot um eine Kategorie, die auch für bewusste Konsumentinnen und Konsumenten interessant ist, die Wert auf hochwertige Alltagsprodukte legen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Gegründet wurde Aspinaworld von Sebastian Lipina in Baden-Baden. Aus der anfänglichen Geschäftsidee mit einem alten Laptop hat sich über die Jahre ein Online-Shop entwickelt, der heute eine feste Größe im Bereich Garten- und Wohnaccessoires ist. Der Erfolg basiert auf einer klaren Sortimentsstrategie, einem kundenfreundlichen Bestellprozess sowie verlässlichen Lieferbedingungen.

Kundinnen und Kunden profitieren von einem sicheren Einkauf mit SSL-Verschlüsselung, verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten sowie einem unkomplizierten Versand. Ergänzend dazu veröffentlicht Aspinaworld regelmäßig Blogbeiträge, die Inspirationen für Dekoration und Pflege bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://kauf3.com/

Pressekontakt:

Sebastian Lipina

Mühlstraße 7

76532 Baden-Baden

Telefon: 01516 7712781

E-Mail: info@kauf3.de